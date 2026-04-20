La CDMX se consolida como destino de inversión global, afirma Juan Pablo de Botton

La Ciudad de México y el país en general están en condiciones de convertirse en un destino de inversión global, afirmó el secretario de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton Falcón.

En entrevista dijo que la capital del país se consolida como la capital de la inversión en México, lo que se refleja en un incremento de 55% en la inversión pública del presupuesto de la CDMX para 2026 respecto de 2024, con una asignación de 57,911 millones de pesos.

Según el funcionario, ese crecimiento fue impulsado por los recursos del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), permitirá fortalecer la inversión en infraestructura urbana, movilidad, agua y seguridad.

Destacó que la Ciudad de México se posiciona como la entidad federativa con mayor Inversión Pública del país, con un monto de 57,911 millones de pesos para 2026, así como la entidad con mayor presupuesto en inversión física, con 30,584.3 millones de pesos equivalente a 21% del total nacional.

Indicó que, mediante esos esquemas, será posible ejecutar proyectos como el asfaltado de vialidades al queque el gobierno capitalino destina 4,100 millones de pesos. A ello se suman 2,600 millones de la campaña multianual de repavimentación de vías primarias y 500 millones incluidos en el programa de mantenimiento continuo de bacheo y 1,500 millones adicionales, lo que representa una inversión histórica en ese rubro.

Juan Pablo de Botton Falcón destacó que un ejemplo del nuevo entorno atractivo a la inversión es la firma de un memorándum de entendimiento para impulsar la coinversión en proyectos estratégicos en la capital del país, así como para el desarrollo de nuevos instrumentos financieros realizada este lunes con el presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), Pablo Coballasi Durand.

El documento establece un marco de colaboración para promover la inversión en proyectos estratégicos en la Ciudad de México; intercambiar conocimiento técnico, así como impulsar mejores prácticas que favorezcan el desarrollo económico, el empleo y el bienestar de la capital.

Se reconoce la importancia de la industria del capital privado y de emprendimiento en México que, a marzo de 2026, a través de los miembros de la Amexcap, ha registrado una inversión superior a 89,000 millones de dólares desde su fundación (2003) en el país

El secretario explicó que la ley de Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, aprobada por el Senado de la República el 7 de abril pasado, permite pasar hacia la ejecución de proyectos junto con el sector privado.

“Ha sido una de las principales instrucciones de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, el volvernos una ciudad amigable a la inversión”, remarcó.

Dijo que esa posición está en consonancia con la política nacional impulsada por la presidenta, Claudia Sheinmbaum, que ha promovido reformas al marco legal que permitan atraer inversión privada para la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura.

El secretario dijo que el convenio firmado hoy refleja el interés de los inversionistas no solamente en un solo sector, pues hay interés por invertir en los sectores financiero, médico, turístico, comercial, construcción e inmobiliario.

Lo relevante, aclaró, es que se trata de proyectos de inversión planeados que tienen como objetivo obtener resultados precisos con impacto social.

Para lograr ese objetivo, dijo que se implementa una estrecha coordinación con las diferentes dependencias del gobierno de la ciudad para generar entornos financieros estables.

“Tenemos claro que deben tomarse en cuenta factores como el desarrollo urbano, protección civil y desarrollo económico, entre otros”, abundó.