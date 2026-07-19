Ahora les toca a ellas: ¿Cuándo juega la selección mexicana femenil por su pase al Mundial 2027?

Tras la histórica Copa del Mundo masculina de 2026, ahora será el turno de la selección mexicana femenil de buscar su lugar en la próxima justa mundialista.

El representativo dirigido por Pedro López disputará los Cuartos de Final del Campeonato Concacaf W, un torneo que marcará el inicio del camino rumbo al Mundial Femenino de Brasil 2027 y que también repartirá boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México enfrentará a Haití el sábado 28 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium, en Texas, Estados Unidos, en un duelo de eliminación directa que podría acercar al Tricolor a su objetivo de regresar a una Copa del Mundo.

Un torneo que reparte boletos al Mundial y a Los Ángeles 2028

El Campeonato Concacaf W se disputará del 27 de noviembre al 5 de diciembre y reunirá a las ocho mejores selecciones de la región.

Además de Estados Unidos y Canadá, clasificadas por ser las dos mejores selecciones de Concacaf en el ranking de la FIFA, participarán seis equipos que obtuvieron su pase a través de las Clasificatorias Concacaf W 2025-2026.

En juego estarán:

Cuatro boletos para el Mundial Femenino de Brasil 2027.

Tres plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los dos finalistas y el ganador del partido por el tercer lugar asegurarán su clasificación olímpica. Si Estados Unidos termina entre los tres primeros, el último boleto será para el cuarto lugar del torneo.

¿Cuándo juega México?

La selección mexicana femenil enfrentará a Haití en los Cuartos de Final con la intención de mantenerse en la pelea por uno de los cuatro pases mundialistas.

Partido: México vs. Haití

Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026

Instancia: Cuartos de Final del Campeonato Concacaf W

Sede: Texas Health Mansfield Stadium, Texas, Estados Unidos

Así quedaron los Cuartos de Final

Los cruces fueron definidos con base en el Ranking Mundial Femenino de la FIFA, enfrentando a la selección mejor ubicada contra la de menor posición.

Los partidos serán:

Estados Unidos vs. El Salvador

Canadá vs. Panamá

México vs. Haití

Jamaica vs. Costa Rica

Los encuentros de Cuartos de Final, Semifinales y el Play-In se jugarán en el Texas Health Mansfield Stadium, mientras que el partido por el tercer lugar y la final tendrán como sede el Shell Energy Stadium de Houston.

México llega con paso perfecto

El conjunto mexicano afrontará esta fase después de una destacada actuación en las Clasificatorias Concacaf W, donde terminó como líder del Grupo A.

El Tricolor firmó un recorrido perfecto al sumar 12 puntos y marcar 36 goles, resultados que reflejaron el buen momento del equipo y le permitieron avanzar como uno de los principales candidatos del torneo.

Ahora, el reto será superar a Haití para mantenerse en la lucha por volver a un Mundial y consolidar el proyecto encabezado por Pedro López, que busca colocar nuevamente a México entre las potencias del futbol femenil de la región.