Trono varonil queda vacante en Indian Wells

El Abierto de Indian Wells se quedó sin campeones defensores antes de entrar a semifinales. Primero fue la rusa Mirra Andreeva quien fue eliminada en tercera ronda; ahora el británico Jack Draper fue echado en cuartos de final.

Andreeva y Draper fueron los campeones de Indian Wells en 2025. Su eliminación asegura que el torneo contará con nuevos monarcas este fin de semana.

Draper venía motivado por eliminar a una de las máximas leyendas en la historia del tenis, Novak Djokovic, en octavos de final, pero no pudo mantener el ritmo en la siguiente ronda ante Daniil Medvedev. El ruso ganó en dos sets (6-1, 7-5).

Esta será la cuarta semifinal consecutiva de Medvedev en el Masters 1000 de Indian Wells, aunque nunca ha sido campeón: perdió las finales de 2023 y 2024 ante Carlos Alcaraz y en 2025 fue eliminado en la penúltima ronda por Holger Rune.

Su rival en la semifinal 2026 saldrá del choque precisamente entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie, quienes cerraron la jornada del jueves en el desierto de California.

Hay un hecho inédito que ya está asegurado para esta edición: un nuevo finalista. Saldrá de la semifinal entre Jannik Sinner y Alexander Zverev, ya que ninguno ha llegado hasta el último partido de Indian Wells en toda su carrera.

De hecho, para Zverev esta es la primera ocasión que pisa semifinales. Lo consiguió tras derrotar en sets corridos (6-1, 7-5) a Arthur Fils.

Pero está consciente de que seguir haciendo historia en este torneo no será tarea fácil, sobre todo, por tener frente a frente al segundo mejor rankeado del mundo y ganador de cinco torneos Masters 1000: el italiano Sinner.

“Hemos tenido partidos muy igualados últimamente. Lleva años siendo uno de los dos mejores jugadores del mundo, así que espero con ilusión el reto de medirme a él”, expresó el alemán después de la victoria sobre Fils el jueves.

Al respecto, Sinner comentó: “Va a ser un partido muy duro. Nos conocemos muy bien el uno al otro y contra él tienes que ser lo más consistente posible. Al mismo tiempo, sé que va a cambiar un par de cosas, así que debo tener mucho cuidado. He visto un par de sus partidos y está jugando muy bien”.

Sinner ya igualó su máximo alcance en Indian Wells en esta edición. El italiano fue semifinalista en 2023 y 2024, pero fue eliminado en ambas ocasiones por Carlos Alcaraz. En 2025 no participó por estar suspendido por dopaje.

Curiosamente, Alcaraz es el último jugador que logró firmar títulos consecutivos (de rama varonil) en Indian Wells. Los logró en 2023 y 2024 ante Daniil Medvedev.

Antes de él, Novak Djokovic fue el responsable del caso más reciente con tres coronas entre 2014, 2015 y 2016. El serbio está empatado con Roger Federer como los máximos campeones varoniles de singles en este torneo con cinco títulos cada uno, pero en esta edición no pudo separarse del suizo.

Las semifinales varoniles de Indian Wells se disputarán este sábado 14 de marzo, mientras que la final será un día después.

En la rama femenil también quedaron definido el Final Four con sólo una tenista que ya sabe lo que es ser campeona de Indian Wells: Elena Rybakina.

La representante de Kazajistán superó en cuartos de final (6-1, 7-6) a Jessica Pegula y se enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina en semifinales. La otra llave será entre la líder del ranking mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y la checa Linda Noskova. Ambos partidos serán este viernes 13 de marzo.

Semifinales de Indian Wells 2026

VARONIL (Sábado 14 de marzo)

Jannik Sinner (Italia) vs Alexander Zverev (Alemania)

Daniil Medvedev (Rusia) vs Carlos Alcaraz (España) o Cameron Norrie (Gran Bretaña)

FEMENIL (Viernes 13 de marzo)