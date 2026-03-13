Ticketmaster presenta medidas para combatir fraudes

Por razones geográficas, económicas y culturales, México se ha convertido en un destino clave para la industria del entretenimiento. Las grandes estrellas de la música, el cine e incluso los deportes captan la atención de millones de personas dispuestas a seguirlas más allá de sus fronteras para ser parte de una experiencia en vivo o motivadas por la publicidad alrededor de un espectáculo audiovisual que promete ser apoteósica.

El crecimiento de la oferta de espectáculos colocó a México como el tercer mercado musical más importante del mundo en 2025, de acuerdo con información de CIE, lo que ha puesto a la industria del boletaje bajo una presión inédita. La demanda no deja de crecer y tampoco las tensiones alrededor de los sistemas de venta.

Para dimensionar este mercado, el año pasado el gigante Ocesa, operador de casi el 90% de la oferta de espectáculos, organizó cerca de 18,000 presentaciones musicales, deportivas o afines en todo el país, lo que requiere una constante actualización logística y tecnológica.

El auge del entretenimiento en vivo también ha expuesto debilidades del sistema de venta de boletos. Casos recientes de conciertos con ventas masivas han generado quejas por falta de claridad en precios, saturación de plataformas y reventa con sobreprecios, lo que incluso ha derivado en investigaciones y sanciones por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Uno de los casos más sonados fue la venta de boletos en enero pasado para la próxima visita a la Ciudad de México de la superbanda coreana BTS.

Implementan candados digitales

En este contexto, la plataforma de venta de boletos Ticketmaster presentó este jueves una serie de medidas destinadas a reforzar la seguridad y transparencia en la compra de entradas. El anuncio fue realizado por su director de Marketing, Alejandro Ordaz, desde las oficinas de la empresa en el Palacio de los Deportes.

Como parte central de estas medidas, el directivo abundó sobre la aceleración del proceso de digitalización de boletos, al grado de que en 2025 el 80% de las entradas vendidas fueron digitales.

“Esto es muy relevante porque, en la medida en que hemos generado mecanismos para que los asistentes simplemente se preocupen por mantener su teléfono cargado para entrar al evento, hemos eliminado fricciones causadas por la emisión de boletos en papel, en formato PDF o los cobros adicionales. Pero tampoco estamos peleados con que una persona llegue a un teatro y compre boletos físicos en taquilla. Estamos evolucionando a la par que nuestros fans”, explicó.

En el campo digital, el nuevo sistema incorpora códigos dinámicos que cambian constantemente y bloquea las capturas de pantalla para evitar la circulación de entradas duplicadas. Además, en algunos eventos se aplica el llamado “ticket delay”, mediante el cual el código de acceso aparece solo días antes del concierto para reducir la especulación en la reventa.

La empresa también anunció herramientas para mejorar la experiencia de compra y acceso. Entre ellas destacan mapas interactivos de 360 grados que permiten visualizar la vista desde cada asiento antes de adquirir un boleto, sistemas de escaneo autónomo en accesos a recintos y un proceso de compra simplificado que reduce el tiempo de checkout a menos de un minuto.

“Desde que introdujimos nuestro boleto digital en 2023 hemos escaneado más de 27 millones de boletos en distintos recintos del país. Este boleto tiene estándares de seguridad muy altos: el código cambia constantemente, no se pueden usar capturas de pantalla y ahora incluye elementos visuales animados para confirmar que es auténtico. Todo esto está diseñado para reducir los fraudes y las fricciones para los fans al momento de ingresar a un evento”, expuso.

Ordaz agregó que 5% de los boletos vendidos el año pasado fueron adquiridos por públicos extranjeros, lo que refleja el creciente interés de compradores internacionales por asistir a espectáculos en México y obliga a mantener actualizadas las medidas de seguridad en el mercado.

El problema es la capacidad

A pesar de estas innovaciones, el director de Marketing de Ticketmaster reconoció que el problema central del mercado no es tecnológico, sino de capacidad. En lanzamientos recientes se han registrado millones de personas en filas virtuales intentando comprar boletos para eventos con aforos de apenas decenas de miles de asistentes.

“Cuando un artista tiene una demanda de millones de fans y un estadio recibe a 60,000 personas, simplemente no es posible garantizar boletos para todos”, dijo, y aseguró que actualmente no existe ningún mecanismo tecnológico que permita a un usuario “brincarse la fila”.

“No podemos salir a hacer una campaña para decir: ‘no es nuestra culpa’. La emoción de los fans que a veces se ve frustrada por no poder asistir también convive con muchísimos fans que sí lo lograron. Medio millón de personas fueron a ver a Shakira y medio millón también pudo comprar su boleto para Bad Bunny y sin fricciones”, afirmó.

En materia de reventa, el vocero consideró que la solución depende de una regulación clara del mercado por parte del Estado. Garantizó que Ticketmaster cuenta ya con tecnología para implementar sistemas de reventa controlada entre fans, aunque su operación depende de definiciones legislativas.

Mientras tanto, la compañía informó que mantiene colaboración con autoridades mexicanas a través del sistema ConciliaExprés de Profeco, que permite atender quejas de consumidores de forma directa que permitirá agilizar la atención sobre cargos no reconocidos y problemas con reembolsos, entre otros casos.

Los números de Ticketmaster

18,000 presentaciones organizadas por Ocesa

5% de los boletos fue comprado por público extranjero

27 millones de boletos escaneados desde 2023

El nuevo boleto digital ofrece:

Nuevo elemento visual

Capturas de pantalla bloqueadas

Más detalles sobre los eventos

Ticket delay

Código dinámico inteligente

Categorías de eventos organizados

52% — Música

28% — Deportes

20% — Teatro, cultura y familiares