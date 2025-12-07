Javier Aguirre: “Ante rivales del Mundial, sin números ni cábalas”

La primera reacción del entrenador Javier Aguirre tras conocer a los rivales de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, serán retomadas, recordadas, analizadas cuantas veces sean necesarias.

El ‘Vasco’ Aguirre hizo su lista de deseos y análisis rápido de sus rivales en el Grupo A: Sudáfrica y Corea del Sur. Pidió que no se minimice al rival y que se luche por liderato del grupo para no salir de casa.

"Que todos tengamos esa ilusión que tengo yo, que tiene la gente; que no hay rival pequeño, que no se puede uno confiar (...) No hagan números ni cábalas; hay que ir partido a partido".

En cuanto al perfil competitivo de los países que enfrentará México, ninguno es parte del Top 20 del ranking FIFA. Sudáfrica está en el sitio 61, Corea del Sur ocupa el 22 y los potenciales contrincantes se ubican así: Dinamarca (21), República de Irlanda (59), Macedonia del Norte (65) y República Checa (44).

“Lo más importante es alcanzar el liderato de grupo para no salir de casa, ya tuvimos antecedentes en (los Mundiales de) 86 y el 70 que nos fuimos de casa y nos cuesta más”.

Aguirre dirigió el partido de inauguración entre México contra Sudáfrica en el Mundial del país africano en el 2010. El sorteo mundialista jugó su magia y decidió repetir a los equipos, pero ahora, en el Estadio Banorte.

"Repetiremos inauguración de 2010, qué casualidad".

En otras declaraciones de reacciones al sorteo Mundialista, el delantero Raúl Jiménez del Fulham de Inglaterra pidió no especular.

"No va a haber rival fácil pero pudo ser peor. Hay que ir partido a partido y pensando que lo que queremos es ganar y quedar primeros (del grupo)".

Mientras que Edson Álvarez, capitán del Tricolor y jugador del Fenerbahçe de Turquía comentó: "Son estilos totalmente diferentes. El que pueda salir de Europa es un futbol más directo, más físico. Corea también tiene buenos jugadores, son jugadores muy disciplinados tácticamente. Ese es el problema, el repechaje. Suponía que alguno nos podía caer, son cuatro equipos europeos y hay incertidumbre, Repetiremos la inauguración del 2010, a Corea lo enfrentamos hace no mucho, todos con distintos estilos y esperar qué europeo te toca”.

Javier Aguirre comenzó a especular con los rivales que México podría tener en el sitio del play-off.

“Macedonia no tiene nada que ver con Dinamarca ni Irlanda con República Checa. No me voy a quejar, pero me hubiera gustado saber desde hoy los 3 rivales para buscar partidos (amistosos) de ese estilo”.

Fechas y sedes de los partidos de México en el Mundial 2026:

VS

Sudáfrica - 11 de junio: Estadio Ciudad de México.

Corea del Sur - 18 de junio: Estadio Guadalajara.

Chequia/Irlanda/Dinamarca/ Macedonia del Norte - 24 de junio: Estadio CDMX.

deportes@eleconomista.mx