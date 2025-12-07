Cobre cierra la semana en máximos históricos

El cobre alcanzó un máximo histórico el viernes después de que Citi elevó sus perspectivas de precios para el metal, mientras que la debilidad del dólar también sirvió de apoyo antes de una esperada baja de tasas en Estados Unidos esta misma semana.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió 1.7% a 11,635 dólares la tonelada. El metal, muy usado en la energía, la construcción y la industria manufacturera, llegó a subir 2.2%, a un máximo histórico de 11,705 dólares.

En la semana el cobre subió 3.60% y ha ganado más de 30% en 2025.

“El cobre está subiendo lentamente. Los fondos lo están respaldando ahora porque ven que se está produciendo escasez”, dijo John Meyer, analista de SP Angel, refiriéndose a una serie de restricciones de suministro en minas.

Citi espera que el cobre siga subiendo a principios del año que viene y que alcance un promedio de 13,000 dólares en el segundo trimestre, frente a los 12,000 dólares de su previsión de octubre, y en su escenario alcista subió su pronóstico a 15,000 dólares desde 14,000 dólares.

El oro subió 1% el viernes, para cerrar la semana en alza, ya que las crecientes expectativas de un recorte de tasas de interés de la Fed presionaron al dólar y la plata alcanzó un máximo histórico.

El oro al contado subió 1.1% a 4,255.59 dólares por onza, para ganar 0.5% en la semana. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subieron 1% a 4,286.90 dólares la onza.

“El mercado confía cada vez más en que el banco central va a recortar (las tasas) y, en respuesta a ello, hemos visto cómo el dólar se debilitaba un poco y eso es positivo para el oro”, dijo Bart Melek, responsable global de Estrategia de Materias Primas de TD Securities.

La plata se ha revalorizado 104% en lo que va de año, impulsada por un déficit estructural de la oferta.