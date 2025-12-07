Tendencias y señales

La mejor, ALFA

Los títulos del conglomerado industrial regiomontano avanzaron 6.9% la semana pasada en la Bolsa mexicana, al pasar de 14.5 a 15.5 pesos. En valor de mercado ganó 5,558.54 millones de pesos.

La peor, GAP

Al cierre de la semana pasada, los títulos de Grupo Aeroportuario del Pacífico perdieron 7.26% en la Bolsa mexicana a 413.88 pesos por unidad, equivalente a una pérdida en valor de mercado de 16,365.93 millones de pesos.

AC Las acciones de la embotelladora de Coca-Cola, Arca Continental, tuvieron un alza de 0.2% la semana pasada en la Bolsa Mexicana de Valores. Pasaron de 186.75 a 187.13 pesos por unidad.

ALSEA La administradora de restaurantes tuvo una semana negativa en la BMV pues sus acciones perdieron 0.04% al pasar de 50.17 a 50.15 pesos cada una. En lo que va del 2025 gana 15.31 por ciento.

AMX Los títulos de América Móvil, propiedad de Carlos Slim, perdieron 6.71% durante la semana en la Bolsa mexicana, al pasar de 21.01 a 19.6 pesos cada una. En lo que va del año avanzan 31.1 por ciento.

ASUR Los títulos de Grupo Aeroportuario del Sureste, administrador del aeropuerto de Cancún, perdieron 0.92% la semana pasada en la Bolsa mexicana. Pasaron de 553.6 a 548.5 pesos cada uno.

BBAJIO Los papeles de Banco del Bajío tuvieron una ganancia de 1.06% la semana que terminó el viernes anterior en la Bolsa mexicana. Pasaron de 48.01 a 48.52 pesos cada uno. En el año avanzan 16.22 por ciento.

BIMBO Los títulos de la panificadora más grande del mundo, Grupo Bimbo, avanzaron 2.98% en la Bolsa mexicana, al pasar de un precio de 58.15 pesos a uno de 59.88 pesos. En valor de mercado la emisora ganó 7,447.21 millones de pesos.

BOLSA Grupo BMV perdió 1,334.83 millones de pesos en valor de capitalización la semana pasada en el centro bursátil. Sus papeles pasaron de 37.81 a 35.42 pesos, equivalente a una caída de 6.32 por ciento.

CEMEX Las acciones de la regiomontana Cementos Mexicanos subieron en la semana 1.5% al pasar de 19.37 a 19.66 pesos cada una en la Bolsa mexicana. En valor de capitalización bursátil ganó 4,394.93 millones de pesos.

CHDRAUI Las acciones de la cadena de tiendas de autoservicio terminaron la semana con una caída de 3.93%, de 133.74 a 128.49 pesos por unidad. En lo que va del 2025 avanza 2.55% en el valor de sus títulos.

CUERVO Los papeles de la tequilera más grande del mundo, José Cuervo, tuvieron una caída de 5.58% la semana pasada en la Bolsa. Pasaron de 22.03 a 20.8 pesos cada uno. En el 2025 pierden 11.22 por ciento.

FEMSA La dueña de las tiendas de conveniencia Oxxo cerró la semana con una ganancia en el precio de su acción de 4.03% a 183.67 pesos por unidad en la BMV. En el año ganan 3.36 por ciento.

GCARSO Los títulos del conglomerado Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, reportaron un retroceso semanal de 0.61% a 124.08 pesos en la BMV. En el año muestran una ganancia de 7.63 por ciento.

GCC Los papeles de GCC (antes Grupo Cementos de Chihuahua) tuvieron un avance de 5.65% la semana pasada en la Bolsa Mexicana de Valores. Pasaron de 182.26 a 192.56 pesos cada uno. En el 2025 ganan 3.28 por ciento.

GENTERA Los papeles de la microfinanciera, matriz de Banco Compartamos, tuvieron un alza de 3.97% a 44.81 pesos por unidad en la Bolsa mexicana, desde los 43.1 pesos de la semana previa. En el 2025 avanza 84.4 por ciento.

GFINBUR Los títulos de Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim, reportaron una ganancia semanal de 1.5% a 44.01 pesos, desde los 43.36 pesos de la semana previa en la BMV. En el 2025 avanza 1.43 por ciento.

GFNORTE Los papeles de Grupo Financiero Banorte finalizaron la semana pasada con un alza de 0.04% a 175.06 pesos cada uno en la Bolsa mexicana. En los últimos 12 meses muestran una ganancia de 24.73 por ciento.

GMEXICO La empresa minera Grupo México, líder en producción de cobre, tuvo un alza semanal en el precio de su acción de 4.17% a 166.15 pesos por título, y cerró con un valor de capitalización bursátil de 1.29 billones de pesos.

GRUMA Los papeles de la productora de harina y tortillas Gruma cerraron la semana pasada en la BMV con una pérdida en su precio de 2.47% a 315.58 pesos por unidad. En el año tienen un retroceso de 3.17 por ciento.

KIMBER Kimberly Clark de México, empresa de productos de higiene y cuidado personal, tuvo una pérdida en el precio de su acción de 2.72% a 37.92 pesos cada una la semana pasada en la Bolsa. En el año ganan 28.98 por ciento.

KOF Los títulos de Coca-Cola FEMSA tuvieron una ganancia de 3.64% durante la semana en la Bolsa mexicana. Pasaron de 158.64 a 164.41 pesos cada uno. En lo que va del 2025 la emisora avanza 1.49 por ciento.

LAB La empresa de medicamentos de venta libre y productos de cuidado personal, Genomma Lab, tuvo un retroceso de 1.81% a 18.46 pesos por papel, desde los 18.8 pesos de la semana previa. En el 2025 retrocede 26.54 por ciento.

LACOMER La cadena de tiendas de autoservicio La Comer terminó la semana con un avance de 0.07%, de 40.82 a 40.85 pesos por acción. En lo que va del 2025 avanza 24.54% en el valor de sus títulos.

LIVEPOL La cadena departamental El Puerto de Liverpool tuvo una pérdida en el precio de su acción de 0.53% a 100.83 pesos cada una la semana pasada en la Bolsa. En el año ganan 1.7 por ciento.

MEGA Los títulos de la compañía de telecomunicaciones, Megacable, bajaron 2.04% en la semana en la Bolsa mexicana, a 50.9 pesos cada uno. En lo que va del 2025 ganan 50.1 por ciento. Su valor de mercado es de 43,692.22 millones de pesos.

OMA Las acciones de Grupo Aeroportuario Centro Norte, administrador del aeropuerto de Monterrey, cotizan en 231.58 pesos cada una, terminando la semana con un descenso de 5.69% en la Bolsa Mexicana de Valores. En lo que va del presente año tienen una caída de 29.04 por ciento.

ORBIA Los papeles de Orbia pasaron de 17.01 a 16.91 pesos cada uno en la semana, un retroceso de 0.59% en la Bolsa Mexicana de Valores. En lo que va del 2025 ganan 12.88 por ciento. Su valor de mercado asciende a 33,278.88 millones de pesos.

PENOLES Los papeles de Industrias Peñoles subieron 1.92% en la semana a 787.58 pesos cada uno en la Bolsa Mexicana de Valores. En el año ganan 195.86 por ciento. Su valor de mercado es de 313,044 millones de pesos.

PINFRA Las acciones de Promotora y Operadora de Infraestructura reportaron una ganancia de 1.11% durante la semana pasada en la BMV, cerrando en 254.15 pesos cada una. En el 2025 acumula una ganancia de 43.89 por ciento. Su valor de capitalización bursátil es de 106,935.9 millones de pesos.

Q Las acciones de la aseguradora mexicana de automóviles Quálitas, perdieron 3.77% la semana que recién terminó, pasando de 182.98 a 176.08 pesos cada una. En lo que va del año suben 0.38 por ciento. Su valor de mercado asciende a 70,432 millones de pesos.

R Los papeles de Banco Regional finalizaron el viernes de la semana pasada con un alza en su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores de 1.35% a 138.13 pesos por unidad. La emisora regiomontana cerró con un valor de capitalización bursátil de 45,297.16 millones de pesos.

TLEVISA Las acciones de la productora de contenidos en español más grande del mundo, Grupo Televisa, pasaron de 10.04 a 9.86 pesos cada una, una baja de 1.79% en la semana pasada. En lo que va del 2025 ganan 42.69 por ciento. Su valor de mercado es de 30,111.54 millones de pesos.

VESTA Los títulos de la desarrolladora mexicana de parques industriales bajaron 0.51% a 56.77 pesos cada uno el viernes pasado en la Bolsa mexicana. En lo que va del 2025 tienen un avance de 6.69 por ciento. Su valor de mercado asciende a 50,105.97 millones de pesos.

WALMEX Los papeles de Walmart de México bajaron 4.86% en la semana que recién finalizó al pasar a 58.98 pesos por unidad. En lo que va del 2025 tienen un incremento de 7.45 por ciento. Su valor de capitalización bursátil asciende a 1.021 billones de pesos.