Sergio Ramos se despide de los Rayados del Monterrey

El zaguero internacional español Sergio Ramos puso fin el domingo a su etapa con el club Monterrey, una semana después de que el equipo fue eliminado en la semifinal del torneo Apertura.

El experimentado futbolista de 39 años llegó a los "Rayados" de Monterrey en febrero con la intención de ganar títulos y dejar un legado con el club.

"Se acaba la experiencia mexicana, hoy nos despedimos de aquí, de Monterrey. Unos días un poco nostálgico porque vinimos con mucha ilusión, con muchas ganas de triunfar, no ha podido ser, no hemos podido conseguir el objetivo, pero me llevo una experiencia maravillosa de un país encantador, de una gente que me ha tratado de maravilla, de un club que creo que tiene una proyección muy grande de cara al futuro", dijo Ramos en un video difundido en Instagram.

"La vida sigue adelante, y quería agradecer a todo el país ese cariño, ese respeto que me han mostrado en cada detalle, sobre todo a nuestra afición, que desde el primer día que llegué me he sentido arropado, me he sentido querido, y gracias a todos ellos por haber defendido ese escudo con esa pasión de una misma manera estando todos juntos. Os deseo siempre lo mejor y gracias a México", agregó.

En su paso por Monterrey, Ramos disputó 34 partidos y anotó ocho goles.

Ramos debutó en Sevilla en la temporada 2003-2004, y dos años después pasó al Real Madrid, donde se convirtió en una pieza inamovible del equipo hasta la temporada 2020-2021, de donde pasó al Paris Saint-Germain, donde jugó dos temporadas antes de volver a Sevilla.

En el Madrid ganó 22 títulos, entre ellos cinco ediciones de la liga local, cuatro Ligas de Campeones y cuatro Mundiales de Clubes. Además, con el equipo francés ganó dos títulos de la Ligue 1.

Con la selección de España fue campeón de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. También disputó los Mundiales de 2006, 2014 y 2018.