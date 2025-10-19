Isaac del Toro subió al podio en Andorra y despide el 2025 con 16 victorias

Isaac del Toro ha hecho del 2025 una escalada al top mundial. En Andorra se dio el punto final.

Para rematar su legendario arranque en el ciclismo de élite, Isaac logró el segundo lugar en la primera edición del Andorra Cycling Masters 2025, una competencia de exhibición (no organizada por la UCI), que reunió a cuatro de los mejores pedalistas del mundo.

Los corredores enfrentaron dos pruebas: una cronoescalada en el Coll de la Gallina, uno de los puertos de los Pirineos, y un circuito urbano de 32 kilómetros que definió al ganador.

El esloveno Primoz Roglic, múltiple campeón de grandes vueltas, se llevó el primer lugar con una mínima ventaja sobre Del Toro. Detrás de ellos finalizaron Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

“Este resultado demuestra que puedo competir con los mejores del mundo. Es solo el comienzo”, expresó el mexicano tras la carrera.

El 15 de octubre pasado del Toro cerró su temporada de la UCI (Unión Ciclista Internacional) con broche de oro al ganar el Giro del Véneto. La carrera italiana de un día supuso la 16° victoria de la temporada para el mexicano y la 95°para el UAE Team Emirates-XRG. El resultado en el Giro del Véneto puso fin a la segunda temporada de Isaac como profesional. A sus 21 años aumentó su cuenta de victorias de 3 a 19 este año. Comenzando con la Milán-Torino en primavera, logró 9 de sus 16 victorias de la temporada en Italia, incluyendo una etapa del Giro de Italia en mayo.

Se convirtió en el ciclista más joven desde Fausto Coppi en pasar 10 días o más con la maglia rosa, el mexicano disfrutó de un Giro histórico, en el que se convirtió en el primer mexicano en subir al podio. A pesar de ceder el liderato de la carrera en la penúltima etapa, Del Toro aprovechó esta situación para avivar el fuego y disfrutar de una temporada excepcional con el UAE Team Emirates.

Isaac ganó tres de las cinco etapas de camino a su victoria en el Giro de Austria en julio, antes de conseguir una serie de victorias de un día y la clasificación general en la Vuelta a Burgos más adelante en la campaña.

“Fue increíble lograr otra victoria; no me sentí completamente comprometido [con mi propio esfuerzo], pero el equipo siempre estuvo ahí para mí y solo quería rematar porque trabajaron todo el día. Hoy lo di todo”, dijo Del Toro al reflexionar sobre su temporada y su última victoria.

El equipo emiratí cierra una campaña que le ha valido 95 victorias de forma récord. Tras superar el récord histórico de 85 victorias para un equipo ciclista profesional, establecido por el Team Columbia-HTC en 2009, el UAE Team Emirates superó por 10 en 2025 y estableció un nuevo récord en una sola temporada.

Igualando su propio récord de 2024, el UAE Team Emirates-XRG consiguió estas victorias con 20 corredores diferentes de su plantilla, además de defender el título del Tour de Francia y conseguir tres victorias en el Monumento con Tadej Pogačar.

Una nueva superestrella emergió en la figura de Isaac del Toro, quien terminó segundo en el Giro de Italia y acumuló 16 victorias a lo largo del año, mientras que el equipo emiratí arrasó en la Vuelta a España, consiguiendo siete victorias de etapa y el segundo puesto en la general con João Almeida.

Una campaña verdaderamente notable vio al UAE Team Emirates-XRG ganar siete de las 11 carreras por etapas de una semana del UCI WorldTour, consiguiendo 17 victorias en la clasificación general a lo largo del año, otro récord. Al alzarse con el premio de ser el UCI WorldTeam número 1 por tercer año consecutivo, Pogačar y compañía consiguieron 14 victorias de etapa en las tres Grandes Vueltas.

Con el récord histórico de victorias de la temporada, el UAE Team Emirates se posiciona como uno de los equipos más exitosos en la historia del ciclismo profesional.