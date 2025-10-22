Doble euforia para México con Isaac Del Toro

Isaac del Toro volvió a causar euforia en México por su destacado presente en el ciclismo, aunque esta vez fue por partida doble.

Primero, porque fue confirmado para disputar una competencia oficial en su natal Ensenada, Baja California; por otra parte, entró a la lista de 10 nominados para el premio del mejor ciclista del año en el mundo, junto a la élite de este deporte.

Del Toro participará en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025 en Ensenada del 23 al 25 de octubre. De hecho, en redes sociales ya circulan algunos videos en los que se le puede ver entrenando dentro de dicha ciudad, que lo vio nacer hace 21 años.

“UAE Team Emirates-XRG se complace en anunciar que Del Toro competirá en el Campeonato Nacional Mexicano en Baja California en próximos días, evento que extenderá nuestra temporada récord”, emitió su equipo en un comunicado.

A la mitad de la semana pasada, el mexicano consiguió la victoria 95 de UAE Emirates en 2025 en el Giro del Véneto (Italia). También con un boletín, el equipo señaló que esa era su última actuación en la temporada, dejando a Del Toro con un total de 16 triunfos.

Pero este fin de semana volverá a verlo en competencia oficial, ya que el evento de Ensenada cuenta con credenciales tanto de la Unión Ciclista Internacional (UCI) como de la recién creada Unión Ciclista de México (UCIMEX).

México sumaba tres años sin reconocimiento de parte de UCI para su Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta, derivado de que el máximo organismo rector de este deporte desconoció a la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC) en 2021 por presuntas infracciones en temas de gobernanza.

Eder Frayre, nacido hace 34 años también en Ensenada, fue el último ganador del Campeonato Nacional reconocido por UCI, precisamente en 2021.

Ahora todo está puesto para que Isaac Del Toro agregue su nombre a la lista de ganadores. De acuerdo con el registro del sitio Pro Cycling Stats, ‘Torito’ participó en un Campeonato Nacional en 2020, aunque en la categoría júnior. Finalizó en la posición 20.

Con dos temporadas de experiencia en la élite del ciclismo, además de la participación en el Mundial de Ruanda hace unas semanas, Del Toro llega como el máximo candidato a ganar la prueba contrarreloj este jueves 23 y la de ruta el sábado 25.

“Correr el Campeonato Nacional en mi ciudad natal es realmente especial para mí. Es la manera perfecta de cerrar la temporada, rodeado de mi familia, amigos y la afición que me ha apoyado desde el principio”, reflexionó Isaac.

“Estoy orgulloso de correr con los colores de UAE Emirates, por fin, en casa. lo daré todo para terminar el año con broche de oro. Serán unos días muy especiales y espero que toda la comunidad ciclista mexicana pueda involucrarse y disfrutar”.

La más reciente carrera de ‘Torito’ fue el Andorra Cycling Masters, una exhibición de reciente creación en la que finalizó en segundo lugar, sólo detrás del esloveno Primoz Roglic.

Nominación en puerta

Por otra parte, Del Toro fue incluido en la lista de 10 nominados para ganar el Vélo d’Or 2025, cuya traducción del francés es ‘Bicicleta de Oro’.

Este premio se otorga desde 1992 al mejor ciclista del año. La revista Vélo Magazine lo creó, inspirándose en el modelo del Balón de Oro surgido por la revista France Football en 1956.

Isaac Del Toro es el único no europeo en la lista de nominados para 2025, cuyo ganador será revelado en París el 5 de diciembre, toda vez que la temporada finalizó dentro de las máximas competencias del ciclismo internacional.

El esloveno Tadej Pogacar ganó el Vélo d’Or en 2024; antes lo hicieron el danés Jonas Vingegaard (2023) y el belga Remco Evenepoel (2022). Todos están incluidos en los nominados de 2025.

El máximo ganador en la historia de este premio es el español Alberto Contador con cuatro: 2007, 2008, 2009 y 2014.

Por otra parte, ningún latinoamericano ha sido capaz de ganarlo en las 32 ediciones anteriores. Los que lograron instalarse en el podio fueron los colombianos Nairo Quintana en 2016 (tercer lugar) y Egan Bernal en 2019 (segundo).

Isaac Del Toro fue incluido en la lista de nominados después de conseguir el 16% de todas las victorias de UAE Team Emirates en 2025, año récord para convertirse en el equipo con más triunfos en una temporada. Además, el mexicano destacó por finalizar segundo en la clasificación general del Giro de Italia, uno de los tres majors del ciclismo.

NOMINADOS AL VÉLO D’OR 2025

*Isaac Del Toro (México/UAE Team Emirates)

*Tadej Pogačar (Eslovenia/UAE Team Emirates)

*Jonas Vingegaard (Dinamarca/Team Visma | Lease a Bike)

*Simon Yates (Reino Unido/Team Visma | Lease a Bike)

*Mathieu van der Poel (Países Bajos/Alpecin-Deceuninck)

*Remco Evenepoel (Bélgica/Soudal Quick-Step)

*Joao Almeida (Portugal/UAE Team Emirates)

*Ben Healy (Irlanda/EF Education-EasyPost)

*Tim Merlier (Bélgica/Soudal Quick-Step)

*Mads Pedersen (Dinamarca/Lidl–Trek)