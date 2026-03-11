Irán acentúa crisis política alrededor del Mundial 2026

El primer rasguño geopolítico al Mundial 2026 ya está hecho, luego de que un vocero del gobierno de Irán declaró que su selección no participará tras los recientes conflictos bélicos con Estados Unidos.

“Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, señaló el ministro de deportes de Irán, Ahman Donyamali, a su televisión estatal.

“Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”.

Desde finales de febrero, Estados Unidos e Israel han bombardeado a Irán en la denominada ‘Operación Furia Épica’ y una de las consecuencias fue la muerte de Ali Jamenei, líder supremo de dicho país.

El acontecimiento agitó todo dentro de Irán, incluyendo al deporte. Esta selección ya había asegurado boleto al Mundial desde marzo de 2025, cuando cerró el Grupo A de las eliminatorias asiáticas como líder con 23 de 30 puntos posibles.

El Mundial de la FIFA es uno de los eventos con mayor impacto mediático y económico dentro de la industria deportiva global, equiparable a los Juegos Olímpicos.

En un año, la situación geopolítica de Irán cambió hacia estas declaraciones, que no tuvieron respuesta inmediata por parte de FIFA. Hasta el cierre de esta nota, no hubo postura oficial respecto a su posible baja.

Irán fue sorteado en el Grupo G y debería enfrentar a Nueva Zelanda el 15 de junio y a Bélgica el 21 en Los Ángeles, cerrando contra Egipto el 26 en Seattle.

El último comunicado oficial de FIFA —publicado en sus redes sociales— fue este 10 de marzo, horas antes de las declaraciones del ministro de deportes de Irán.

“Esta tarde, me reuní con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar sobre el estado de los preparativos para la próxima Copa Mundial. También hablamos sobre la situación actual en Irán y sobre la clasificación de la selección iraní. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que, por supuesto, la selección iraní es bienvenida a competir en el torneo en Estados Unidos. Ahora, más que nunca, necesitamos un evento como la Copa Mundial para unir a la gente”, mencionó Gianni Infantino, presidente de FIFA.

Pero no hubo respuesta inmediata a las declaraciones de Ahman Donyamali. Eso sólo ha generado especulaciones respecto a qué ocurrirá si Irán no asiste al torneo.

Por otra parte, esta es la primera consecuencia palpable para el Mundial tras los recientes años convulsos que ha tenido el planeta.

Si bien Rusia está suspendida de toda competencia FIFA desde 2022, otros países que han estado en conflictos bélicos, como Israel, Palestina, Estados Unidos y Afganistán, no habían emitido posturas respecto al Mundial hasta el reciente caso de Irán.

Reglamento ambiguo

El reglamento oficial del Mundial 2026, disponible de manera gratuita en internet, no es claro sobre lo que procedería en caso de que la baja de Irán sea oficial.

El artículo 6, titulado ‘Retiros, partidos no jugados, partidos abandonados y reemplazos’, establece dos puntos.

El primero (6.2) es sobre sanciones económicas: “Toda asociación miembro participante que se retire de la Copa Mundial a más tardar 30 días antes del primer partido de la fase final (11 de junio) será multada con al menos 250,000 francos suizos por la Comisión Disciplinaria de la FIFA”.

Añade: “Toda asociación que se retire a menos de 30 días antes del primer partido será multada con al menos 500,000 francos suizos”, además de que “deberán reembolsar el dinero destinado a la preparación del equipo, así como cualquier otra contribución relacionada con el torneo que hayan recibido de FIFA”.

Esto se traduce en que Irán sería sancionado, al menos, con 1.82 millones de dólares (320,060 por la multa mínima del artículo 6.2 y 1.5 millones que ya le otorgó FIFA por costos de preparación).

Pero el segundo punto es el que genera incógnitas sobre quién sería el reemplazo de Irán. El apartado 6.7 menciona: “Si alguna asociación se retira o es excluida de la Copa Mundial, FIFA decidirá al respecto a su entera discreción y tomará las medidas que considere necesarias. FIFA podrá decidir sustituir a la asociación en cuestión por otra”.

Sin embargo, no hay detalles al respecto de manera oficial. Lo que se ha especulado en diversos medios es que Irak y Emiratos Árabes Unidos serían las selecciones beneficiadas, aunque en el reglamento dice que “FIFA decidirá a su entera discreción” en caso de que hubiera un reemplazo.

Ni siquiera afirma si dicho reemplazo sería de la misma confederación, que en este caso es la Asiática (AFC). De ser así, Irak lleva la delantera porque fue la que ganó el boleto al repechaje intercontinental que se disputará a finales de marzo en Monterrey.

Emiratos Árabes Unidos también entra en el radar porque fue tercer lugar del Grupo A en las eliminatorias AFC, detrás de Irán y Uzbekistán, quienes obtuvieron los boletos directos. Cabe recordar que Asia tuvo ocho plazas para este Mundial y una para el repechaje intercontinental.

Irán ha participado seis veces en el Mundial y Norteamérica 2026 representaría la séptima. Nunca ha superado la primera fase y su mejor posición fue la 14 en Argentina 1978.