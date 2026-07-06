La UEFA critica decisión "sin precedentes e injustificable" de la FIFA sobre Balogun

El ⁠organismo del fútbol europeo, la UEFA, arremetió ⁠contra la decisión de la FIFA de suspender la sanción por tarjeta roja al delantero estadounidense ⁠Folarin Balogun en el Mundial, ⁠después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamara a la FIFA para pedirle que revisara el caso, al afirmar que el organismo rector del fútbol mundial había "cruzado una línea roja" y socavado la integridad del juego.

"Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable", dijo la UEFA en un comunicado el lunes.

"Cuando la certeza de las reglas deja de estar garantizada por sus guardianes, la integridad del juego está en juego y la credibilidad de una competición queda socavada".

Reuters contactó a la FIFA en busca de comentarios.

Trump había pedido al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que ⁠revisara la tarjeta roja de ⁠Balogun, que habría suspendido ⁠automáticamente al jugador para el duelo de octavos de ⁠final del lunes contra Bélgica.

Sin embargo, la FIFA suspendió la aplicación de la sanción por un período probatorio de un año, sin anular la tarjeta roja.

La sorprendente medida ha puesto bajo los focos el proceso disciplinario de la FIFA y ⁠provocó una airada respuesta de Bélgica.