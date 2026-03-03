A 100 días del Mundial: Frenesí por entradas se desata pese a la guerra y la caída de "El Mencho"

A 100 días del inicio ⁠del torneo, el interés por las entradas para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá está alcanzando su ⁠punto álgido, pese a unos precios desorbitados que han provocado las protestas de los aficionados en medio de la agitación global tras el ataque estadounidense contra Irán.

Además de los ataques contra Irán -país que tiene previsto disputar sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos- los aficionados están preocupados por las duras medidas represivas del personal del Servicio ⁠de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense y la violencia ⁠que estalló cerca de la ciudad sede de Guadalajara tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), "El Mencho".

"Me da miedo que no me dejen entrar en el país, así que he decidido volar como mucho a Canadá, pero no a Estados Unidos", declaró a Reuters Tom Roeder, un hincha alemán. "

Espero que al menos el asunto de la guerra con Irán no llegue a Norteamérica. Al menos no de una forma que nos afecte de manera personal".

La FIFA, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, ha dicho que se vendieron casi dos millones de entradas en las dos primeras fases de venta, con una demanda tan intensa que los tickets se suscribieron más de 30 veces.

Atención a la seguridad

Las tensiones políticas y sociales que rodean a los países anfitriones no son nada nuevo para la Copa del Mundo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no hay "ningún riesgo" para los aficionados que acudan al país, y Adrián Núñez Corte, líder de Unipes, una asociación de aficionados en España, dijo que no había afectado a la disposición a comprar entradas.

"Aficionados que están en la zona nos han tranquilizado de que también la cosa ya parece que durante la semana se iba relajando", dijo Corte.

"La gente está haciendo acopio de papeles y de recomendaciones de seguridad en México. Pero bueno, más allá de tener más precauciones (...), si hoy salimos en Madrid, no, tampoco es que haya una histeria o haya gente pensándose el no viajar", agregó.

"Gran inconveniente"

El revuelo en torno al torneo en Norteamérica no tiene precedentes.

"La demanda para la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México es la más fuerte que he visto nunca", afirmó Michael Edgley, director de la firma australiana Green and Gold Army Travel. "Creo que la FIFA obtendrá unos ingresos récord. No hay duda. Este Mundial será un gran éxito financiero y los beneficiarios serán las federaciones miembro".

No obstante, tanta popularidad tiene un precio.

La geografía añade otra capa de complejidad, ya que el torneo se celebrará en 16 ciudades de tres países, lo que hace que sea más difícil y caro para los hinchas que quieren seguir a sus equipos.

"Yo creo que la FIFA ha mirado sólo por su recaudación y no por la capacidad de los ⁠aficionados de seguir a sus equipos. Al final, la pasión lo puede todo y la gente ⁠se adaptará. Buscará alojamientos más baratos o reducirá otro tipo de gastos afirmó Corte.

Auge del mercado secundario

El impacto del precio es aún más pronunciado este año, sobre todo con un enorme mercado de reventa en el que las entradas se venden por encima de su ⁠valor nominal, lo cual es legal en Estados Unidos y Canadá.

La FIFA defendió el modelo del mercado secundario.

"A diferencia de las entidades que están detrás de los mercados de entradas de terceros con ánimo de lucro, la FIFA es una organización sin ánimo de lucro", comentó un portavoz.

"Los ingresos generados por el modelo de venta de entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se reinvierten en el desarrollo global del fútbol (...) La FIFA espera reinvertir más del 90% de su inversión presupuestada para el ciclo 2023-2026 en el fútbol", agregó.

Mehdi Salem, vicepresidente de la asociación francesa de aficionados al fútbol Les Baroudeurs du Sport, indicó que están viendo un aumento de más del 200% con respecto a lo que les dijeron en 2018 la federación francesa y la FIFA.

El problema de los precios es tan grave que la asociación de Salem, que cuenta con ⁠unos 400 miembros, solo enviará a 100 al torneo, una caída drástica que él atribuye a los precios de las entradas y al panorama político en Estados Unidos.