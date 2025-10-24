GP de México 2025: horarios, dónde ver en vivo y qué está en juego en la F1

El rugido de los motores vuelve este fin de semana a la capital mexicana con el Gran Premio de la Ciudad de México 2025, una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1.

El Autódromo Hermanos Rodríguez no solo celebra su décimo aniversario desde el regreso de la F1 en 2015, sino que se consolida como un evento de alto impacto económico y deportivo, ya que se prevé que este año deje una derrama estimada de 20,892 millones de pesos, un 16.47% más que en 2024, según la Canaco CDMX.

Horarios del Gran Premio de México 2025

El fin de semana ofrece tres días de acción intensa en la pista.

Las primeras prácticas libres se realizarán este viernes 24 de octubre, a las 12:30 y 16:00 horas, respectivamente.

El sábado 25 será el turno de la tercera práctica, a las 11:30, seguida de la sesión de calificación a las 15:00 horas, donde se definirá el orden de salida.

Finalmente, el domingo 26 de octubre se vivirá la jornada principal: el desfile de pilotos comenzará a las 12:00, la ceremonia de apertura a las 13:20, y la carrera arrancará en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Los horarios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Además, el público podrá disfrutar de competencias de soporte como la Fórmula 4 NACAM, el TCR México y la GTM Super Copa, que complementan la actividad del fin de semana.

Dónde ver EN VIVO el GP de México

Los fanáticos podrán seguir toda la emoción del fin de semana a través de distintas plataformas:

Televisión abierta: Canal 5

TV de paga: Sky Sports (Sky+ e Izzi Go)

Streaming oficial: F1 TV

Zona de definiciones: Verstappen y Colapinto, en polos opuestos

El Gran Premio de México llega con el campeonato en su punto más álgido. Max Verstappen, de Red Bull, busca acortar distancias con los pilotos de McLaren: el australiano Oscar Piastri (346 puntos) y el británico Lando Norris (332). Con 306 puntos, el neerlandés necesita un resultado perfecto para mantenerse con vida en la pelea por el título.

México es un territorio familiar para Verstappen: ha ganado cinco veces en el Autódromo Hermanos Rodríguez (2017, 2018, 2021, 2022 y 2023), más que cualquier otro piloto. Aunque en 2024 quedó sexto, llega con el impulso de tres victorias en las últimas cuatro carreras.

En el otro extremo, el argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine, encara el reto de sumar sus primeros puntos de la temporada. Con apenas 22 años, vive su segundo año en la F1 y se ha convertido en el nuevo favorito de la afición mexicana ante la ausencia de Sergio “Checo” Pérez, quien se prepara para su regreso en 2026 con la escudería Cadillac.

Aniversario y fiesta

El GP de México 2025 conmemora una década desde su regreso al calendario mundial, consolidándose como uno de los grandes motores turísticos y de promoción internacional del país.

Federico González, director del evento, destacó que la carrera “muestra al mundo lo vibrante y trabajadora que es la Ciudad de México”, además de ser una plataforma para el turismo y los negocios. Este año se prevé una ocupación hotelera del 90% en zonas cercanas al Autódromo y de 72.5% en el resto de la ciudad.

Con trofeos diseñados por artesanos nacionales, una afición entusiasta y una derrama millonaria, el GP de México reafirma su identidad como una celebración del deporte, la cultura y el talento mexicano.