Uvas para Año Nuevo: compara precios y elige las mejores variedades con estos datos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó los precios mínimos y máximos de las uvas que se comercializan en el país rumbo al cierre de 2025, así como sus principales variedades y beneficios.

La dependencia recordó que este fruto tiene una relevancia especial en México durante la temporada decembrina debido a la tradición de comer 12 uvas en las campanadas del Año Nuevo, cada una como símbolo de deseos para el año que comienza.

Además de su papel en las celebraciones, la uva forma parte de la historia gastronómica nacional desde la llegada de los misioneros españoles, quienes impulsaron la viticultura en el territorio mexicano.

Hoy es un producto clave para consumo fresco, elaboración de vinos, jugos, conservas y aceites, cuyas semillas también se utilizan en la cosmética.

Producción y tipos de uva en el país

México produjo 499,140 toneladas de uva en 2024 y casi el 80 por ciento correspondió a uva fruta. Los principales estados productores son Sonora, Zacatecas y Jalisco, mientras que nueve de cada diez toneladas que se exportan tienen como destino Estados Unidos.

Profeco clasifica este fruto según su uso en tres categorías: uva fruta, que se consume fresca y es más carnosa; uva pasa, que se obtiene mediante deshidratación; y uva industrial, que se caracteriza por ser más ácida y apropiada para la producción de vinos y jugos.

Un alimento con beneficios comprobados

Entre sus propiedades nutricionales, las uvas aportan antioxidantes, fibra (que ayuda a la digestión), así como taninos y ácido cafeico con acción bactericida. También son fuente de potasio, magnesio y calcio, minerales que favorecen la función muscular y cardiaca. Asimismo, contienen ácido fólico y vitamina B6, esenciales para el buen desempeño cerebral y la formación de glóbulos rojos y blancos.

freepik

Precios: diferencias de hasta 120 pesos por kilo

El monitoreo realizado por Profeco entre el 15 y 19 de diciembre registró variaciones significativas en los precios entre tiendas y mercados del país.

▪ La uva globo o red globo tuvo un precio promedio de 89.57 pesos el kilo. La presentación más barata se encontró en Saltillo, Coahuila, con 36.90 pesos, mientras que el costo más alto fue de 122.13 pesos en Coyoacán, Ciudad de México.

▪ La uva Thompson o blanca sin semilla alcanzó un promedio de 102.17 pesos por kilo. Su precio más bajo se registró en La Paz, Baja California, con 59.90 pesos, y el más elevado fue de 160 pesos en mercados de Guadalajara, Mérida, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y Veracruz.

▪ En tanto, la uva roja sin semilla se vendió en promedio en 90.67 pesos por kilo. Las opciones más accesibles se ubicaron en Cancún y Morelia, alrededor de 49.90 pesos, mientras que los precios más altos llegaron a 149 pesos en tiendas de León, Guanajuato, y hasta 147 pesos en Cancún, Quintana Roo.

Profeco recordó que los precios por ciudad y establecimiento pueden consultarse en el portal Quién es Quién en los Precios (qqp.profeco.gob.mx), para que las familias comparen antes de hacer sus compras de fin de año.