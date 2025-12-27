Clima en México este domingo 28 de diciembre: efectos del frente frío 24 y lluvias en varias regiones

Este domingo 28 de diciembre continuará el ambiente frío en gran parte del territorio nacional mientras se registran lluvias en regiones del oriente, sur y sureste del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén también vientos fuertes en el norte y noreste, así como oleaje elevado en el Golfo de California.

El frente frío número 24 entrará en fase de disipación por la mañana; sin embargo, por la tarde un nuevo sistema frontal y una masa de aire ártico comenzarán a aproximarse al norte del país, reforzando el descenso de temperaturas hacia la noche.

Lluvias y chubascos en el oriente, centro y sureste

La circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, junto con un canal de baja presión, generará precipitaciones en estados del Golfo, el sur y la península de Yucatán.

• Lluvias fuertes (25 a 50 mm): regiones del centro y este de Chiapas y del centro-sur de Quintana Roo

• Chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Estado de México, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán

• Lluvias aisladas: en zonas de Chihuahua, Nayarit, Querétaro, Hidalgo y Morelos

El SMN advierte que las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y encharcamientos en zonas bajas.

Ambiente frío continuará en el norte y centro del país

Las temperaturas matutinas seguirán bajas, especialmente en zonas serranas:

• De -10 a -5 °C con heladas: sierras de Baja California, Chihuahua y Durango

• De -5 a 0 °C: sierras de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

• Entre 0 y 5 °C: áreas altas de San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Morelos

La probabilidad de caída de nieve o aguanieve se mantiene para la noche en el norte de Chihuahua.

Vientos fuertes y oleaje elevado

Los vientos alcanzarán rachas de hasta 70 km/h en estados del norte:

• Rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

• Rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur y Sonora

• Rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

Además, el oleaje en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur llegará de 1.5 a 2.5 metros.

El último domingo del año traerá una combinación de frío y lluvias en distintos puntos del país, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente en zonas montañosas y costeras donde se esperan vientos y oleaje significativos.