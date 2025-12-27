Estos son los requisitos para acceder al programa Vivienda para el Bienestar del Infonavit

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) recordó que las personas derechohabientes con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos pueden acceder a una vivienda digna y bien ubicada a través del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México.

Para aplicar, los trabajadores deben cumplir tres requisitos básicos:

Tener al menos seis meses de antigüedad laboral

Percibir entre uno y dos salarios mínimos al mes

No contar con un crédito vigente con el Instituto

Mantén tus datos actualizados

El Infonavit destacó la importancia de mantener al día la información de contacto, teléfono, correo electrónico y dirección, en la plataforma Mi Cuenta Infonavit o en cualquier Centro de Servicio Infonavit (CESI).

Esto permitirá que las y los trabajadores conozcan la oferta de vivienda disponible en su zona y reciban notificaciones si resultan preseleccionados para iniciar su trámite.

La asignación de casas se realizará conforme al orden de registro de las personas interesadas. Las notificaciones se harán de manera directa, vía correo electrónico, mensajes al celular o carta postal.

El Instituto subrayó que no existen intermediarios y que todos los trámites son gratuitos, por lo que llamó a no compartir datos personales con terceros.

El Infonavit reiteró que busca ampliar el acceso a vivienda segura y adecuada para quienes menos tienen, con el objetivo de construir un futuro con mayor equidad y bienestar.