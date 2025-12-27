¡Frío en la CDMX!: Gobierno activa la Alerta Naranja por pronóstico de bajas temperaturas

El Gobierno de la Ciudad de México activó la Alerta Naranja por pronóstico de bajas temperaturas, principalmente en la alcaldía Tlalpan, en donde se espera que el frío oscile entre los 3 y 1 grados Célsius, durante las 00:00 y las 09:00 horas de mañana del domingo 28 de diciembre.

A través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, recomendó a usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Alerta Amarilla

La dependencia capitalina agregó que en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco estará activa la Alerta Amarilla, es decir que se prevé una temperatura entre 4 y 6 °C s, durante el mismo periodo de tiempo.

Por ello y ante cualquier emergencia, exhortó a la población a comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.

Entre sus recomendaciones adicionales, la SGIRPC sugirió lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

En caso de usar calentadores y/o chimeneas, es necesario mantener una ventilación adecuada.