Recuperan mercancía robada en la alcaldía Miguel Hidalgo tras robo a transporte de carga en Michoacán

Tras un operativo conjunto entre autoridades capitalinas, mexiquenses y federales, lograron asegurar más de 200 bicicletas eléctricas y miles de productos de importación presuntamente robados, tras cumplimentar nueve órdenes de cateo en un inmueble de bodegas ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, las acciones se derivaron de un robo a transporte de carga ocurrido el 18 de diciembre en Maravatío de Ocampo, Michoacán.

A partir de labores de investigación y análisis de cámaras del C2 Poniente y del C5 del Estado de México, se logró localizar dos tractocamiones robados y rastrear la mercancía sustraída.

El seguimiento a la denuncia del propietario permitió ubicar el cargamento en una bodega situada en calzada México-Tacuba y avenida Mariano Escobedo, colonia Popotla. Con los indicios recabados, el Ministerio Público solicitó las órdenes de cateo a un Juez de Control, quien autorizó la intervención.

Entre los artículos asegurados se contabilizaron más de 200 bicicletas eléctricas, 2,600 soportes para pared, más de 5,000 controles remotos, 960 cables HDMI y más de 5,000 mochilas para computadora tipo laptop.

Tras finalizar las diligencias, el predio quedó sellado y bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones correspondientes. Dos personas fueron detenidas en el municipio de Naucalpan como posibles responsables del robo.

La SSC reiteró que mantendrá la coordinación con autoridades locales y federales para combatir delitos de alto impacto y detener a los principales generadores de violencia.