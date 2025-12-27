Quintana Roo vuelve a romper récord en operaciones aéreas: 771 vuelos en un sólo día en sus cuatro aeropuertos internacionales: Mara Lezama

Apenas el 20 de diciembre, había rotó el récord con 766 operaciones y hoy vuelve a romperlo con 771.

Los 12 destinos de Quintana Roo viven su mejor año en llegada de turistas.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que este nuevo récord refleja el crecimiento sostenido, la confianza de los visitantes y el trabajo coordinado en fortalecer la conectividad aérea.

Cancún.– La gobernadora Mara Lezama Espinosa dio a conocer que Quintana Roo vuelve a demostrar su fortaleza como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, al romper un nuevo récord histórico en la llegada de vuelos a través de sus cuatro aeropuertos internacionales, con un total de 771 operaciones aéreas registradas en un solo día, consolidando así un cierre de año extraordinario para la industria turística del estado.

La titular del Ejecutivo estatal explicó que el pasado 20 de diciembre se alcanzó una marca sin precedentes con 766 operaciones aéreas en un solo día; posteriormente, el 28 de diciembre de 2024 se registraron 765 operaciones; el 4 de enero de este año, 760 operaciones, y el 15 de marzo de 2025, un total de 752 operaciones.

“Hoy este impulso se reafirma con nuevos máximos que reflejan el crecimiento sostenido del destino y la confianza de millones de viajeros. Estas vacaciones de fin de año han dejado claro que Quintana Roo continúa en expansión y que cada vez más turistas eligen al Caribe Mexicano para celebrar las fechas decembrinas, atraídos por su conectividad aérea, su infraestructura turística de clase mundial y la diversidad de experiencias que ofrece el estado a través de sus 12 destinos”, señaló.

Mara Lezama reconoció que este éxito es resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, el sector turístico y las comunidades locales, como el destino Maya Ka’an, uno de los que registra mayor crecimiento turístico.

La gobernadora destacó que la Nueva Era del Turismo, que impulsa el gobierno humanista con corazón feminista, tiene como objetivo que la derrama económica generada por el turismo llegue a todos los hogares de Quintana Roo y contribuya a reducir las brechas de desigualdad.

Finalmente, Mara Lezama subrayó que, con estos resultados históricos, el Caribe Mexicano reafirma su posición como motor turístico de México y como un destino que no solo rompe récords, sino que avanza con una visión de futuro incluyente, sostenible y con beneficios para todas y todos.