Lo que México vio y cantó este 2025: rankings, tendencias y lo que viene en 2026

Durante 2025, el mundo del entretenimiento dejó claro qué historias, pantallas y escenarios siguen conectando con el gran público.

En México, la taquilla vivió un año irregular, pero la conversación cultural se mantuvo más viva que nunca: series que rompieron el internet, conciertos sold out en minutos y un calendario 2026 que ya calienta motores con grandes giras y festivales.

A continuación, lo más destacado del año… y un adelanto de lo que viene.

Cine: nostalgia, animación y videojuegos conquistaron la taquilla

De enero al 15 de diciembre se vendieron cerca de 200 millones de boletos, 17 millones menos que en 2024, según Canacine.

Aunque la asistencia no recupera niveles pre-pandemia, el público dejó claro qué tipo de historias quiere ver en pantalla grande: adaptaciones, franquicias animadas y terror.

La reina indiscutible fue Lilo y Stitch, cuya versión live action arrasó con 17.3 millones de asistentes en México.

Top 10 de las películas más vistas en México 2025

Lilo y Stitch -17.3 millones

Minecraft -10.7 millones

Jurassic World Renace -9.1 millones

Cómo entrenar a tu dragón -8.7 millones

Mufasa: El Rey León -8.7 millones

El Conjuro: Últimos ritos -8.4 millones

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos -7.5 millones

Zootopia 2 -5.8 millones

Superman -5.4 millones

Capitán América: Un nuevo mundo - 4.7 millones

Mientras tanto, producciones como F1 (con Brad Pitt) y Misión Imposible quedaron por debajo de lo esperado, y Wicked por siempre, con Ariana Grande, apenas rozó los 1.3 millones de boletos.

Streaming: el internet dictó sentencia

Las plataformas apostaron por regresos esperados y adaptaciones con alto presupuesto.

Series más vistas y comentadas de 2025

Stranger Things 5 (Netflix)

La despedida del fenómeno global, con final programado para el 31 de diciembre.

El Juego del Calamar T2 (Netflix)

Otro récord de audiencia para Corea del Sur.

Severance T2 (Apple TV+)

Elogiada por los críticos como la mejor serie del año.

Andor T2 (Disney+)

Star Wars recuperó prestigio entre fans exigentes.

Fallout T2 (Prime Video)

Amazon consolida el reinado de las adaptaciones gamer.

Welcome to Derry (Max)

La precuela de IT sorprendió por su atmósfera y conexiones con Stephen King.

El streaming demostró que puede marcar agenda tanto como el cine… o incluso más.

Conciertos confirmados para 2026

La CDMX, Monterrey y Guadalajara reforzaron su posición como paradas obligadas de giras internacionales. Rock, metal, pop y urbano convivieron en un calendario intenso.

System of a Down – 27 y 28 de mayo, Estadio GNP Seguros

Avenged Sevenfold – 17 de enero, Estadio GNP

My Chemical Romance – 13 y 14 de febrero, Estadio GNP

Deftones – 29 de marzo, Palacio de los Deportes

Korn – 19 de mayo, Palacio de los Deportes (Sold Out)

Pop / Urbano

Ye (Kanye West) – 30 de enero, Plaza de Toros

Shakira – 21, 24 y 27 de febrero

J Balvin – mayo en CDMX, GDL y MTY

Rosalía – residencia en agosto

The Weeknd – 20-22 abril, Estadio GNP

Doja Cat / Kali Uchis / Tyler, The Creator / The Neighbourhood / Lorde, entre los destacados

Festivales 2026 que marcarán el pulso

EDC México – 20-22 febrero

Vive Latino 25 años – 14-15 marzo (Lenny Kravitz y The Smashing Pumpkins)

Tecate Pa’l Norte – 27-29 marzo (The Killers, Guns N’ Roses)

Day Zero Tulum – 10 enero

México será epicentro musical el próximo año.

Estrenos 2026

Lo que viene promete romper récords en taquilla y conversación digital:

Avengers: Doomsday/ regreso de Robert Downey Jr. como Dr. Doom

Dune: El Mesías/ cierre de trilogía de Denis Villeneuve

The Mandalorian & Grogu/ del streaming al cine

Toy Story 5/ el golpe emocional de Pixar de regreso

GTA VI/ el mayor lanzamiento del entretenimiento mundial en 2026