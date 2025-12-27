Lectura 1:00 min
Evita perder tu dinero: Así puedes detectar ofertas de viaje falsas
En temporadas altas de turismo por vacaciones, la Unidad Cibernética de la SSC CDMX recomienda extremar precauciones, verificar la información y denunciar cualquier intento de fraude para evitar pérdidas económicas.
Al buscar bienes y servicios turísticos es fundamental estar alerta de distintas ofertas o promociones que pueden ser fraudulentas.
Una medida importante es poner atención a los servicios que se venden a precios excesivamente bajos o menores al resto del mercado; cuando una oferta es significativamente más barata que en otros sitios web, se recomienda desconfiar y comparar en distintas plataformas.
Otra medida clave es verificar cuidadosamente los enlaces y los sitios web. Las autoridades señalan que no se debe hacer clic de manera automática en anuncios o promociones, sino revisar el diseño del portal, la correcta ortografía, la tipografía y su funcionamiento en distintos dispositivos. Errores visibles, páginas mal adaptadas o direcciones web sospechosas suelen ser indicios de sitios fraudulentos creados para robar información personal o financiera.
Finalmente, para ofertas de viajes o paquetes turísticos, se aconseja confirmar la información con instituciones oficiales, como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como reportar y denunciar cualquier posible fraude.