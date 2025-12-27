Evita perder tu dinero: Así puedes detectar ofertas de viaje falsas

Al buscar bienes y servicios turísticos es fundamental estar alerta de distintas ofertas o promociones que pueden ser fraudulentas.

Una medida importante es poner atención a los servicios que se venden a precios excesivamente bajos o menores al resto del mercado; cuando una oferta es significativamente más barata que en otros sitios web, se recomienda desconfiar y comparar en distintas plataformas.

Otra medida clave es verificar cuidadosamente los enlaces y los sitios web. Las autoridades señalan que no se debe hacer clic de manera automática en anuncios o promociones, sino revisar el diseño del portal, la correcta ortografía, la tipografía y su funcionamiento en distintos dispositivos. Errores visibles, páginas mal adaptadas o direcciones web sospechosas suelen ser indicios de sitios fraudulentos creados para robar información personal o financiera.

Finalmente, para ofertas de viajes o paquetes turísticos, se aconseja confirmar la información con instituciones oficiales, como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como reportar y denunciar cualquier posible fraude.