GP de la CDMX 2025, aniversario atípico sin Checo Pérez

La edición del Gran Premio de la CDMX 2025 vivió un preámbulo de fiesta anticipada. Checo Pérez no estará en el asfalto del Autódromo este año, pero ya se celebra su regreso a la F1 debutando a la escudería Cadillac Racing.

Por la mañana, Telcel Infinitum Claro organizó en la terraza de Plaza Carso su clásico partido “de la pista a la cancha” que recuerda el apadrinamiento a Checo Pérez. Este evento cumplió 10 años de realizarse, el mismo tiempo que lleva también el Mexico GP, que regresó a la CDMX en el 2015 para cumplir con un tercer periodo, que tendrá vigencia hasta el 2028.

Checo en una actitud más relajada y sin pendientes de prácticas al día siguiente, se prestó a jugar futbol e informó de nuevo, sobre sus próximas actividades. En noviembre se reunirá con el equipo Cadillac Racing para iniciar pruebas.

Por la tarde, en el Pabellón de la zona verde del Autódromo, autoridades del gobierno de la CDMX y organizadores del Gran Premio, cortaron el listón en señal de inauguración. Checo Pérez fue mencionado entre lo más esperado del espectáculo, aunque falta un año para que sea una realidad.

La conferencia fue protocolaria y no se abrió a preguntas. Se compartieron datos de derrama económica, volumen de negocio, alcance mediático que tiene la carrera, entre otros. Lo único nuevo en la agenda fue el recorrido al circuito del Autódromo en turibus.

El 2025 se percibe atípico. A pesar de que Checo tiene confirmada escudería para el 2026, no estará presente en el Autódromo y verá la carrera desde su natal Guadalajara. De ocho ediciones que ha corrido en nuestro país, tiene dos podios y en las demás, ha terminado en la zona puntos, a excepción de 2018 cuando abandonó en los primeros minutos por un choque con Charles Leclerc.

“No voy a estar presente, voy a estar en Guadalajara. Será una buena carrera, pero este año voy a extrañar a toda la afición mexicana. Es raro para mí venir aquí y no correr el fin de semana, sin duda, me daban muchas ganas de correr este fin y de estar con toda la gente, pero bueno, me tocará verlo desde casa”.

Sin embargo, Patricio O’Ward tomará la estafeta como piloto local en la primera práctica libre con McLaren cuando corra el monoplaza de Lando Norris.

Datos del GP de México:

Derrama económica de 20,000 millones de pesos.

90 por ciento de ocupación hotelera en la CDMX.

9,000 empleos que se generan en los tres días.

Estarán en funcionamiento 3,900 policías y 400 vehículos oficiales.

Derrama económica acumulada (10 años) superior a los 137,500 mdp y ha generado más de 82,000 empleos.

En los últimos 10 años, más de 3.2 millones de fans han asistido al MexicoGP.

