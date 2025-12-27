Día de los Inocentes: Con las líneas de emergencia no se juega

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México exhortó a la población a evitar hacer llamadas de broma en todo momento a las líneas de emergencia, pero aún más durante el Día de los Santos Inocentes que se conmemora cada 28 de diciembre.

“Este día suele provocar un incremento en las llamadas de broma al 911, una práctica que pone en riesgo vidas al saturar las líneas y desviar recursos como ambulancias y patrullas de emergencias reales”, indicó la dependencia del Gobierno de la CDMX.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, en vísperas a esta fecha el C5 recibió 153,278 llamadas no procedentes, que incluyen aquellas en las cuales el usuario no responde o cuelga, así como mofas de niñas o niños, insultos hacia las y los operadores, y transferencia a otras dependencias.

No obstante, Salvador Guerrero Chiprés -Coordinador General del C5- informó que ha crecido la cultura cívica sobre el buen uso de la línea de emergencias, toda vez que en diciembre de este año se registró una disminución del 21.5% en llamadas improcedentes respecto al año anterior.

“El promedio diario de este tipo de comunicaciones telefónicas al 911 pasó de 9,308 en diciembre del 2024 a 7,299 en el mismo mes de este año”, por lo que reconoció que si bien la mayoría de incidentes son hechos por usuarios que cuelgan o niños jugando, la baja revela mayor cultura cívica que ayuda a agilizar la atención de situaciones reales.

Sanciones por bromear con las líneas de emergencia

Salvador Guerrero Chiprés recordó a la ciudadanía que de acuerdo con el artículo 211 del Código Penal de la Ciudad de México, el uso indebido de servicios de emergencia es un delito sancionable que puede ir de los tres meses a dos años de prisión y multas de 1,085 a 2,857 pesos.

“Las bromas en el Día de los Inocentes son una tradición incompatible con la línea de emergencias porque restan tiempo de atención a situaciones reales y pueden distraer recursos prehospitalarios o policiales vitales”, dejó en claro Guerrero Chiprés.