¿Cuándo son los Juegos Olímpicos de Invierno 2026? Esto es lo que debes saber sobre Milano Cortina

Italia se prepara para recibir a los mejores atletas del mundo en la próxima edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Las ciudades de Milán y Cortina d’Ampezzo serán sede de Milano Cortina 2026, un evento que marcará el regreso de la justa olímpica al país europeo tras 20 años, luego de Turín 2006.

Fechas oficiales del evento

La Ceremonia de Apertura está programada para el 6 de febrero de 2026, mientras que la Clausura se llevará a cabo el 22 de febrero de 2026. Como es habitual, algunas competencias pueden iniciar desde días previos al acto inaugural.

Unos Juegos con sello italiano

Serán los terceros Juegos Olímpicos de Invierno en la historia de Italia, después de los organizados en Cortina 1956 y Turín 2006. En esta ocasión, se espera la participación de alrededor de 2,900 atletas, quienes competirán por 114 sets de medallas en ocho deportes y 16 disciplinas.

La candidatura de Milano-Cortina fue elegida por el Comité Olímpico Internacional (COI) gracias a su combinación de paisajes alpinos, experiencia deportiva y el entusiasmo del público italiano.

Hacia la igualdad de género

Milano Cortina 2026 marcará un nuevo avance en paridad de género:

47% de participación femenina

50 competencias femeninas dentro del programa

Más pruebas mixtas que en ediciones anteriores

El COI destacó que este será un paso clave para cerrar gradualmente la brecha que aún existe en algunos deportes de invierno.

Nuevos eventos y disciplinas

El programa incluirá 116 eventos, con ocho nuevas pruebas:

Debut olímpico del esquí de montaña (sprints y relevo mixto)

Inclusión del luge dobles por género

Moguls duales en esquí acrobático (varonil y femenil)

Un nuevo evento femenino en salto de esquí: trampolín largo individual

El evento paralelo por equipos mixtos de esquí alpino queda fuera, y algunas pruebas combinadas se mantienen como provisionales.

La edición más extensa geográficamente

Milano Cortina 2026 será histórica por su distribución territorial:

Dos ciudades sede: Milán y Cortina

Dos regiones: Lombardía y Véneto

Dos provincias autónomas: Trento y Bolzano

Más de 22,000 km cuadrados de extensión

Además, más del 90% de las sedes ya existen o serán temporales, una apuesta por la sostenibilidad.

Algunas sedes destacadas:

Estadio San Siro – Ceremonia de Apertura

Arena de Verona – Ceremonia de Clausura

Cortina – curling y deportes de deslizamiento

Bormio – esquí alpino varonil y esquí de montaña

Milán – hockey sobre hielo y patinaje artístico

Livigno – snowboard y esquí freestyle

Val di Fiemme – deportes nórdicos

Identidad cultural: música y mascotas

La canción oficial, “Fino all’alba” (“Hasta el amanecer”), interpretada por Arisa, fue elegida por votación popular. Será utilizada tanto para los Juegos Olímpicos como para los Paralímpicos.

La mascota oficial está en proceso de selección mediante un concurso escolar nacional en Italia. El diseño ganador se anunciará tras votación pública.