Drones y misiles rusos caen sobre Ucrania antes de la reunión entre Zelenski y Trump

Rusia atacó Kiev y otros lugares de Ucrania con cientos de misiles y aviones no tripulados el sábado, antes de lo que el presidente Volodímir Zelenski dijo que sería una reunión crucial con el presidente estadounidense Donald Trump para llegar a un acuerdo para poner fin a casi cuatro años de guerra.

Zelenski calificó el vasto ataque nocturno, en el que, según dijo, participaron unos 500 drones y 40 misiles y que dejó sin electricidad ni calefacción a partes de la capital, como la respuesta de Rusia a los esfuerzos de paz en curso con la mediación de Washington.

Antes de los ataques, el líder ucraniano había dicho que las conversaciones del domingo en Florida se centrarían en el territorio que controlaría cada bando una vez finalizado el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, iniciado por la invasión rusa en 2022.

El ataque continuó durante toda la mañana, y una alerta aérea de casi 10 horas para la capital no terminó hasta las 11:20 hora local (0920 GMT). Según las autoridades, dos personas murieron a causa del ataque en la región de Kiev, mientras que al menos 46 personas resultaron heridas en la propia capital, entre ellas dos niños.

"Hoy, Rusia ha demostrado cómo responde a las negociaciones pacíficas entre Ucrania y Estados Unidos para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania", dijo Zelenski a la prensa.

En Rusia, las fuerzas de defensa antiaérea derribaron ocho drones que se dirigían a Moscú, según el alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin.

El territorio sigue siendo el principal escollo diplomático, aunque Zelenski dijo a los periodistas en Kiev el viernes que un proyecto de documento de 20 puntos -la piedra angular de un impulso de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz- está completo en un 90%.

De camino a reunirse con Trump en Florida, Zelenski hizo escala en Halifax para entrevistarse con el primer ministro canadiense, Mark Carney, tras lo cual tenían previsto conversar telefónicamente con los líderes europeos.

"La barbarie que hemos visto anoche -el ataque a Kiev- muestra lo importante que es que estemos con Ucrania en estos momentos difíciles", dijo, y anunció 2,500 millones de dólares canadienses (1.830 millones de dólares) de más ayuda económica a Ucrania.