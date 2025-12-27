Supervisa titular de la SICT obras de modernización de la Carretera Pochutla-Huatulco

Jesús Esteva Medina visitó el tramo de 25.6 km, en el que se realizan trabajos de ampliación de la vialidad de 7 a 12 metros de corona.

Con inversión de 2 mil mdp, el proyecto forma parte de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, supervisó los trabajos de modernización y ampliación de la carretera Pochutla-Huatulco, en Oaxaca.

En la realización de la obra, con una inversión de 2 mil millones de pesos (mdp), se han retirado un millón de metros cúbicos de material de corte.

El tramo de 25.6 kilómetros (km), forma parte de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco. La obra consiste en la ampliación de la vialidad de 7 a 12 metros de ancho de corona; ésta incluye la calzada por donde circulan los vehículos y los acotamientos.

Cortes, terraplenes, obras de drenaje y pavimentos son los trabajos que a la fecha se han llevado a cabo para lograr la meta de 13.58 km durante el presente año.

Para 2026 se tiene programado trabajar las zonas urbanas con una meta de 12.02 km en donde se incluirá la modernización de dos puentes: El Aguacate y Coyula.

La vialidad en el tramo carretero Pochutla-Huatulco beneficiará a 100 mil habitantes e impulsará la economía y el turismo de la región, al incentivar un mayor flujo vehicular, al reducir los tiempos de recorrido de 50 minutos a 20 minutos.

La obra se lleva a cabo con 212 máquinas, 594 operadores y genera mil 880 empleos directos y 3 mil 760 indirectos.