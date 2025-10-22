Agenda comercial de pilotos F1 en CDMX: gestión de la energía

Pierre Gasly se recupera durmiendo bien, después de cumplir con hasta seis actividades con patrocinadores en la Ciudad de México antes de la primera práctica el viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto que defiende la escudería Alpine F1 Team, desde el 2023, contó a El Economista cómo administra su agenda comercial sin fatigarse previo a la competencia.

“Dormir bien es importante. Al final, sé cómo gestionar mi energía porque lo más importante para mí es estar en mi mejor momento el domingo, así que, no hay secretos. Es importante cuidar la recuperación, dormir bien por la noche, no solo este fin, sino cualquier otra semana. Tener una buena nutrición y gestionar la energía durante el fin de semana. Cuando no estoy en el coche, necesito hacer cosas, pero sí, guardo energía para la pista y el trabajo que tengo que hacer. Sí es ajetreado, pero al mismo tiempo, es la vida de un piloto de F1, es parte del trabajo y hay que saber gestionarlo. Tengo entre cinco o seis actividades con patrocinadores”.

El piloto francés suma cinco podios en F1, uno de ellos, fue la victoria en el Gran Premio de Italia de 2020. Actualmente, es compañero de Franco Colapinto y antes de la fecha en México, suma 20 puntos en el Mundial de Pilotos, obteniendo su mejor resultado en Gran Bretaña quedando en sexto lugar. En el gran circo del automovilismo ha corrido para cuatro equipos, debutando en el 2018.

Durante la charla con los medios mexicanos en la tienda Reebok de Mundo E (Tlalnepantla de Baz, Estado de México) Gasly habló sobre su afición al futbol (seguidor del PSG) y recordó un partido informal que jugó contra otros pilotos en la CDMX en el 2023. En aspectos extra pista, el piloto es copropietario del FC Versailles y colaborador de la Fundación Make-A-Wish. En octubre pasado fue fichado como embajador de la marca de ropa deportiva.

Los fans abarrotaron el centro comercial y solo unos 10 pudieron entrar a la tienda a la firma de autógrafos. El primer fan, Kevin, llegó a las 6:00 am para cumplir con la dinámica: compró un producto, conservó el ticket y se formó. Esperó 11 horas hasta que llegó Gasly. Su código de entrada fue un círculo marcado en su mano con plumón negro y la inicial ‘K’ de su nombre.

—¿Cómo trabajas tu marca personal a la par de los objetivos de tus patrocinadores?

“Desde que he sido piloto de F1, a través de los años, prácticamente en todo el mundo, para mi, lo importante es ser fiel a mis valores. Soy una persona que tiene muy claro lo que quiere lograr en la vida y doy lo mejor de mí para lograr mis metas. Así que, en cuanto a la construcción de marca, cuento con un buen equipo a mi alrededor y lo más importante es estar rodeado de las personas adecuadas para asegurarme de que sigamos el camino correcto”, respondió a este medio.