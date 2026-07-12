Una de cada cinco gasolineras en México no cumplen con precio tope al diésel de 27 pesos por litro; gobierno federal las exhibe

Una de cada cinco gasolineras que hay en el país, o alrededor del 20% del total, no cumplen con el precio tope para el diésel de 27 pesos por litro y de hecho lo venden a precios “significativamente superiores a los observados en el mercado”, resaltó el Gobierno de México.

A través de un comunicado conjunto firmado por varias dependencias, entre ellas, las Secretarías de Energía y Hacienda, dio a conocer el listado de estaciones de servicio en el país que “no han realizado ningún esfuerzo en beneficio del pueblo de México y ofertan precios del diésel por encima de una margen razonablemente justo”.

Además, reiteró el llamado a esas estaciones de servicio “para que reflejen el mismo compromiso en beneficio de México que ya han mostrado 80% de las gasolinerías que operan en el país”.

Asimismo, aseguró que continuará vigilando el mercado de combustibles para garantizar una competencia justa y proteger el bienestar de todas y todos los mexicanos.

Recordó que el gobierno ha impulsado la Estrategia para estabilizar el precio del diésel, la cual convoca a la participación voluntaria de las y los empresarios del sector junto con la acción directa de distintas entidades gubernamentales.

“Así, se ha logrado mantener el precio de este energético por debajo de los 27.00 pesos por litro a nivel nacional y en zonas fronterizas por debajo de 25.39 pesos por litro, derivado de la aplicación de una tasa de IVA de 8% en esas regiones”, explicó.

Asimismo, dijo que para sostener ese esfuerzo ha implementado otras acciones como otorgar estímulos fiscales al combustible, ofertar precios competitivos a través de Pemex e incorporar más estaciones al transporte de última milla de la petrolera estatal.

Además, dijo que se está trabajando para que se disminuyan más comisiones por pago com tarjeta, vales o medios electrónicos en las gasolinerías, al tiempo que se han optimizado cadenas logísticas de suministro de combustibles en todo el país y se ha reforzado la seguridad en estaciones de servicio y carreteras.

Actualmente, el diésel se vende a un precio promedio a nivel nacional 27.11 pesos por litro, de acuerdo con la plataforma PETROIntelligence, 11 centavos por encima del precio tope.