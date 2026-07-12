EU intensifica ataques en contra de Irán

Washington. Irán condenó "firmemente" los ataques estadounidenses en su territorio, ocurridos entre la noche de ayer domingo y esta madrugada, y reprochó a Washington haber “dejado sin efecto todos los esfuerzos de estos últimos meses” destinados a restablecer la paz.

Teherán también acusó a Estados Unidos de haber "violado abiertamente casi todos los términos" del protocolo de acuerdo concluido en junio y provocar el "regreso de la inseguridad" al estrecho de Ormuz, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Unas horas antes, el ejército de Estados Unidos anunció que había lanzado una nueva ola de bombardeos contra Irán luego de disparos en en el estrecho de Ormuz contra buques comerciales y ataques en países del Golfo, donde varios aliados de Washington han sido golpeados.

Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio, desatada el 28 de febrero por un ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El último bombardeo de las fuerzas estadounidenses comenzó a las 5 de la tarde de ayer domingo hora de Washington, informó el Mando Central (Centcom) en X, tras haber anunciado la noche previa aproximadamente 140 ataques.

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz y lanzó misiles y drones contra sus vecinos del Golfo, en respuesta a los bombardeos estadounidenses más recientes, en una nueva escalada.

El presidente Donald Trump declaró esta semana que el alto al fuego "terminó" por los ataques iraníes contra buques en Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial.

La reanudación de los combates se produjo tras un ataque iraní a primera hora del domingo contra un buque comercial en el estrecho de Ormuz, cuya tripulación se vio obligada a abandonarlo.

“El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región”, informaron los Guardianes el sábado.

Después, el ejército estadounidense afirmó que "Irán no controla" este paso.

"Una ruta no autorizada"

Al anunciar el cierre del estrecho de Ormuz, los Guardianes de la Revolución explicaron que dispararon tiros de advertencia contra un barco que “había intentado tomar una ruta no autorizada”.

Teherán ha autorizado un solo corredor de navegación por este paso marítimo, cerca de sus costas, y descarta volver a la situación previa a la guerra, cuando había libre tránsito por la vía.

Tras el último embate de Estados Unidos contra Irán este domingo las autoridades cataríes confirmaron haber interceptado misiles y se reportaron tres heridos, mientras que Teherán declaró haber apuntado contra una base aérea estadounidense en el emirato “en respuesta a los ataques continuos” de Washington.

Los Guardianes reivindicaron además un inusual ataque contra Omán, afirmando haber destruido bases de apoyo logístico de los portaaviones estadounidenses en el puerto de Duqm, según la agencia IRIB.

También Jordania indicó haber sido blanco de tres misiles iraníes que no causaron daños y en Kuwait las autoridades informaron que tres puestos fronterizos y una plataforma petrolífera fueron atacados.