Industria de vehículos pesados toma respiro en junio

La industria de vehículos pesados en México revirtió su tendencia negativa registrada desde hace 17 meses y durante junio pasado aumentó su fabricación de camiones en 7.6%; la exportación, en 3.2%, mientras las ventas al mayoreo repuntaron 45.5% y al menudeo, 3.5%, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La última vez que estas cuatro variables crecieron de forma simultánea fue en agosto del 2024.

Rogelio Arzate, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), destacaron que el comportamiento de junio 2026 presentó una recuperación gradual en el mercado de Estados Unidos, el principal socio comercial del sector. A esto se suma el impacto positivo del Mundial de fútbol, que actuó como un catalizador para la venta de vehículos de pasaje.

“El sector de vehículos pesados en México ha cerrado el mes de junio de 2026 con señales claras de recuperación, rompiendo tendencias negativas previas. La producción mensual alcanzó las 15,262 unidades, lo que representa un incremento del 7.6% en comparación con junio de 2025 y una mejora respecto a las 14,543 unidades registradas en mayo del mismo año”, resaltó el dirigente de la ANPACT.

Las exportaciones también se tornaron positivas: en junio pasado se enviaron 12,030 unidades de carga, al lograr aumento del 3.2% frente al mismo mes del año anterior. Este desempeño marca un contraste favorable tras un primer semestre que había enfrentado retos significativos en los volúmenes de salida hacia mercados internacionales.

Sumado a la ligera recuperación del mercado estadounidense, los envíos de camiones mexicanos aumentaron de manera importante a destinos como Canadá (42%), Colombia (323%), Perú (72%), Guatemala (42.9%), Costa Rica (133%) y El Salvador (114%), reportó la ANPACT.

Plan México, un acierto

En junio pasado, las ventas al mayoreo crecieron 45.5% a 3,278 unidades; en el segmento de carga aumentaron 41.3%, mientras que en el de pasajeros aumentaron 72.8%, en especial por la demanda que tuvo el Mundial.

Un factor determinante ha sido la implementación del programa de depreciación acelerada anunciado por el gobierno federal. A solo dos meses de su lanzamiento, la iniciativa ha mostrado un ritmo de ejecución acelerado, con cerca de la mitad de los 2,000 millones de pesos asignados ya comprometidos en proyectos aprobados.

Paralelamente, las empresas transportistas han comenzado a retomar la renovación de sus flotas, un proceso que se había mantenido estancado desde 2025 debido a la baja tasa de reemplazo, explicó Rogelio Arzate.

La combinación de estos fondos de modernización, provenientes del “Plan México”, junto con la necesidad operativa de las empresas, está generando un impulso que, según las expectativas de la industria, permitirá cerrar el 2026 en niveles similares a los observados en 2025.

La necesidad de movilizar personas hacia las sedes del evento, como fue el caso de las rutas entre el aeropuerto y el centro de Guadalajara, impulsó la comercialización de unidades específicas para este segmento de pasaje, señaló el presidente de ANPACT.

Este impulso se tradujo ya en el dato acumulado del primer semestre del 2026, con 14,979 unidades comercializadas, al mostrar aumento de 3.1% respecto a enero a junio del 2025.

La coordinadora de Estudios Económicos de la AMDA, Cristina Vázquez, comentó que aunque con este avance se terminó con 17 meses consecutivos de caída, el mercado aún se sitúa por debajo de los niveles prepandémicos de 2019 y en lo que va de 2026 persiste la reducción.

La venta al menudeo reporta 16,072 automotores pesados al primer semestre del presente año, esto es, 4,481 menos que en similar periodo del 2025, al marcar contracción de 21.8 por ciento.

La producción de vehículos pesados cayó 13% a 70,876 unidades durante el primer semestre del año; mientras que la exportación bajó 14.5% a 58,260 unidades.