Nu ya operará como banco en México; recibió autorización de la CNBV

Nu México, filial del gigante brasileño de servicios financieros digitales, ya operará como banco en el país, luego de que el viernes pasado dio a conocer que recibió la autorización final por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para ello.

Así, son ya 54 bancos en el país (descontando la salida de CIBanco), y se suma a otros digitales que se han incorporado recientemente al sector como: Openbank de Santander, Hey Banco, Revolut y Plata.

Aunque Nu México ya había obtenido la licencia bancaria en abril del 2025, faltaba el aval para iniciar operaciones como banco, misma que obtuvo la semana pasada. Hasta ese momento, operaba en el país bajo la figura de sociedad financiera popular (Sofipo), siendo la más grande del mercado.

Nu, que inició operaciones en México en el 2019 con una tarjeta de crédito, hoy tiene más de 15 millones de clientes en el país.

De acuerdo con la regulación vigente, ahora cuenta con 30 días naturales para completar su transformación a banco.

Al respecto, la entidad explicó que durante este periodo, mantendrá una comunicación oportuna y clara sobre los siguientes pasos con sus clientes –cuya experiencia permanece hoy sin cambios–, y les recordará que sus canales de soporte están disponibles 24/7 a través de la app.

Apenas hace unos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional a David Vélez, director y fundador de Nubank. En dicha reunión se abundó sobre la inversión por 4,200 millones de dólares que la entidad realizará en México hacia el 2030.

México, mercado clave

De acuerdo con la institución, esta autorización consolida el modelo que Nu ha construido en el país: simple, transparente, innovador, 100% digital y enfocado en el cliente, lo cual le ha permitido atraer a aproximadamente15% de la población adulta del país.

“La autorización que recibimos y el crecimiento que hemos alcanzado confirman que este modelo funciona y tiene el potencial de transformar la relación de millones de personas con su dinero”, expresó al respecto David Vélez.

Destacó que México es un mercado clave para Nubank, y este es un paso decisivo en su apuesta a largo plazo en el país, con una inversión total proyectada de 4,200 millones de dólares hacia el 2030.

Abarca 98% de municipios del país

Nu mencionó que en siete años, logró en México una escala que antes tomaba décadas, dado que hoy tiene presencia en 98% de los municipios del país, con 78% de sus usuarios viviendo fuera de las grandes ciudades.

Además, ha otorgado a 54% de sus clientes su primera tarjeta de crédito y ha impulsado el ahorro en 60% de sus usuarios.

“Recibir la autorización tras un proceso inédito de transformación de Sofipo a banco, es un hito que no hemos alcanzado solos. Llegamos acompañados de millones de mexicanos que han depositado su confianza en Nu. Y estamos listos para seguir construyendo con ellos la experiencia financiera que se merecen”, agregó Armando Herrera, CEO de Nu México.

Alcanzó punto de equilibrio

Nubank inició su estrategia de expansión internacional con su entrada al mercado mexicano en el 2019. A la fecha, la filial de la compañía ya es el tercer emisor de tarjetas de crédito.

En términos financieros, para el primer trimestre del 2026, Nu México alcanzó el punto de equilibrio, mejorando su índice de eficiencia en 78 puntos porcentuales y superando los 5,900 millones de dólares en depósitos.

Nu México lanzó su primer producto en el 2020: una tarjeta de crédito sin comisiones ni anualidad, con planes de financiamiento adaptados a las necesidades locales.

Desde entonces, la compañía ha ampliado su cartera para incorporar Cuenta Nu, así como funcionalidades, como la Cajita Turbo y Alerta de Estafa para proteger a sus clientes de intentos de fraude.

La cartera de la empresa también incluye préstamos personales y tarjetas garantizadas, productos diseñados para ayudar a los clientes a acceder al crédito y construir historial crediticio.

“La empresa agradece a las autoridades regulatorias mexicanas su acompañamiento a lo largo de este proceso inédito y sostiene su compromiso de seguir colaborando con el ecosistema financiero para aumentar la penetración e inclusión de más personas en el sistema, así como para acelerar la adopción de pagos digitales en el país en beneficio de las y los mexicanos”, concluyó.

Sus números

Además de sus más de 15 millones de clientes, Nu México –como Sofipo–, a abril pasado tenía más de 118,700 millones de pesos en activos, lo que representó más de la mitad del sector que registró más de 216,000 millones en el periodo.

En cuanto a la cartera de crédito, ésta fue en Nu México de poco más de 30,000 millones de pesos, con una morosidad, de acuerdo con cifras de la CNBV, de 5.9 por ciento.

Y en lo referente a la captación, ésta superó los 102,700 millones de pesos al cierre de abril pasado.

Uno de los objetivos de que entidades digitales busquen la figura bancaria es ofrecer otros productos y servicios financieros regulados como los de captación.