Aumentan estímulos fiscales a gasolina Magna y diésel

El gobierno federal aumentó los estímulos fiscales a la gasolina Magna y al diésel, luego de que el precio del petróleo subió en la semana porque el estrecho de Ormuz volvió a ser cerrado.

Para la semana del sábado 11 de julio hasta el viernes 17, el gobierno federal otorgó los siguientes estímulos fiscales:

Gasolina regular o Magna: 1.07 pesos por litro, 36 centavos más que la semana anterior.

Gasolina Premium: sin ningún estímulo fiscal, igual que la semana pasada.

Diésel: 1.93 pesos por litro, 62 centavos más que la semana anterior.

¿Cuánto pagarás de impuesto?

De esta manera, los automovilistas pagarán las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) durante esta semana:

Gasolina Magna: 5.63 pesos por litro, 84% de la cuota.

Gasolina Premium: 5.66 pesos por litro, 100% de la cuota.

Diésel: 5.43 pesos, el 74% de la cuota.

Petróleo subió más de 5%

Los precios internacionales del petróleo subieron la semana pasada, ante los ataques que intercambiaron Estados Unidos e Irán en la semana y el temor de que el estrecho de Ormuz volviera a cerrarse.

El petróleo Brent del Mar del Norte subió 5.5%, en tanto que el estadounidense West Texas Intermediate (WTI) tuvo un alza de casi 4 por ciento.

Sin embargo, el crudo finalizó la semana a la baja a medida que los mercados esperan que se reanude el transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

“Este mercado está listo, dispuesto y en condiciones de reaccionar positivamente ante buenas noticias, o al menos ante la ausencia de malas noticias”, afirmó John Kilduff, socio de Again Capital. “Y parece que la escalada (entre Estados Unidos e Irán) no irá a más“.

Tras el cese de los ataques aéreos de represalia mutua y la promesa de reanudar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, los operadores aguardaban la reapertura del estrecho de Ormuz.

“Resulta sorprendente, sin embargo, que los precios del petróleo estén bajando tras haber rozado los 76 dólares por barril –incluso cuando el estrecho de Ormuz quedó prácticamente cerrado de nuevo–, debido principalmente a la confianza en que la fuerza militar de Estados Unidos no permitirá que el estrecho permanezca cerrado durante un periodo prolongado”, señaló Phil Flynn, analista sénior de Price Futures Group.

¿Qué son los estímulos fiscales?

El gobierno mexicano publica semana a semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los porcentajes y montos de estímulo fiscal que otorgará a las gasolinas Magna, premium y diésel, esto a partir del comportamiento de los precios internacionales del petróleo y la gasolina.

El objetivo de los estímulos es amortiguar el impacto que pudiera tener en México un alza súbita en los precios internacionales del petróleo y de la gasolina.

Es por ello que en esta coyuntura de alta volatilidad de los precios del petróleo por la guerra en Irán, el gobierno federal ha tenido que cambiar semana a semana los estímulos que otorga a las gasolinas y el diésel.

Cuánto cuesta la gasolina

Los precios de las gasolinas y el diésel en México se mantuvieron sin cambios en la última semana.

Este domingo 12 de julio, la gasolina regular o Magna se vendía a un precio promedio a nivel nacional de 23.70 pesos por litro, igual que hace una semana, según datos de la consultora PETROIntelligence.

En tanto que la gasolina premium se vendía a 28.48 pesos por litro, y el diésel 27.12 pesos por litro, igualmente sin cambios respecto a la semana anterior.