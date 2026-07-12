Francia condena racismo contra su selección de futbol

La embajada de Francia en Argentina declaró a la derechista Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia de Mendoza, persona "non grata" en sus instalaciones y en el marco de la cooperación bilateral, tras un tuit en el que calificó a la selección francesa de fútbol como “el equipo africano flojo de modales”.

Tras la victoria de Francia sobre Paraguay por 1-0 en octavos de final del Mundial 2026, la representante regional publicó un mensaje en X que decía: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”.

Reacciones contra Rajoy

Asimismo, varios políticos franceses y españoles, incluido el presidente Pedro Sánchez, condenaron el “racismo” y el “odio” de un artículo escrito por el exjefe del gobierno español Mariano Rajoy, que habla de una selección francesa de fútbol "sin franceses".

En su columna Rajoy valoró que los Bleus cuentan con “una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”, lo cual provocó reacciones.