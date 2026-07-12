Drones ucranianos incendian refinería y puerto rusos

Moscú. Los ataques con drones ucranianos alcanzaron este fin de semana infraestructuras petroleras y el puerto de Taganrog, en el sur de Rusia, donde las autoridades evacuaron a residentes por un incendio.

“Como consecuencia de la caída de restos de drones, se declaró un incendio en la refinería de Ilski”, informó el cuartel general operativo de la región de Krasnodar en Telegram, precisando que no hubo víctimas.

El gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliusar, indicó que dos instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos se incendiaron en Azov, a orillas del mar del mismo nombre, como resultado de estos ataques.

En Taganrog, una ciudad cercana a Azov y también situada en la costa, “el incendio de productos petrolíferos en el puerto continúa siendo extinguido”, afirmó el gobernador a mediodía en Telegram.

Decenas de residentes fueron evacuados a un centro de alojamiento temporal y no podrán regresar a sus hogares hasta dentro de “varios días”, señaló, precisando que “no será posible extinguir este tipo de incendio rápidamente”.

Ataques a infraestructura

Ucrania intensificó sus ataques contra Rusia, dirigiéndose especialmente contra infraestructuras de hidrocarburos para tratar de reducir la capacidad de Moscú de financiar su esfuerzo bélico.

Estos ataques provocan escasez y dificultades de abastecimiento de combustible en la mayoría de las regiones rusas y en la península de Crimea, anexionada por Rusia.

Los ataques con drones de largo alcance están poniendo contra las cuerdas al presidente ruso Vladimir Putin.

Rusia, pierde fuerza

Al inicio de la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, año 2022, el régimen de Putin llegó a controlar hasta un tercio de ucrania. Tras el humillante retiro, ahora controla 19% del territorio ucranio, incluidas regiones que ya controlaba directa en 2014 indirectamente.

Ninguno de los objetivos estratégicos que planteó Putin los ha logrado. No controla Ucrania; ni siquiera logra controlar en su totalidad la provincia de Donetsk.

“Rusia ha perdido la guerra porque Ucrania no será nunca más un país hermano”, escribe Cristian Segura, periodista de El País quien estuvo en Ucrania durante cuatro años como corresponsal del diario español.

Putin nunca imaginó que Ucrania se convertiría en una potencia en la producción de drones que pueden alcanzar los 2,000 km de recorrido.