Francia encabeza "grupo de la muerte" en el Mundial

Una de las mayores tradiciones de los Mundiales es definir el famoso "grupo de la muerte", es decir, aquel en el que se enfrentan tres o cuatro selecciones de peso desde la primera ronda.

Se especulaba que en el Mundial 2026 se rompería esa tradición tras aumentar la cantidad de participantes de 32 (en 2022) a 48. Sin embargo, la ciencia de datos demuestra lo contrario.

Según un reciente análisis de Opta, compañía global especializada en estadísticas deportivas, el "grupo de la muerte" del Mundial 2026 será el I, en el que se encuentran Francia, Senegal, Irak y Noruega.

Si bien Francia es la única de estas selecciones que sabe lo que es ser campeona del mundo (1998 y 2018) y que está en el top 10 actual del ranking FIFA, las otras también cuentan con un rendimiento sobresaliente gracias a ciertas individualidades.

Nivel parejo

El análisis de Opta evalúa distintas cualidades grupales e individuales y, al final, otorga una calificación de 0 a 100 a cada selección, siendo 0 el mínimo y 100 el máximo.

Con base a ello, el Grupo I tiene una calificación promedio de 81.8, siendo la más alta de los 12 que integran el Mundial 2026.

Francia está calificado con 98.6. De hecho, es la segunda selección mejor valuada del estudio, únicamente detrás del 100 de España.

Luego están Senegal con calificación de 81.7, Noruega con 80.1 e Irak con 66.9. Destaca que los senegaleses son los segundos africanos mejor evaluados del torneo detrás del 85.3 de Marruecos.

Francia parte como uno de los principales favoritos al título después de acumular dos finales consecutivas. Fue campeón en Rusia 2018, luego de derrotar 4-2 a Croacia, y subcampeón en Qatar 2022 tras caer 2-4 en penales ante Argentina (3-3 después de tiempos extras).

En la eliminatoria europea para el Mundial 2026, Francia finalizó invicto con cinco triunfos y un empate, además de 16 goles a favor y 4 en contra. Sus rivales fueron Ucrania, Islandia y Azerbaiyán. Los dirigidos por Didier Deschamps fueron líderes y aseguraron el boleto directo al evento.

La última vez que Francia no logró superar la fase de grupos de un Mundial fue en Sudáfrica 2010, cuando fue rebasado por Uruguay y México.

Hoy cuenta con la plantilla más valiosa de las 48 participantes del Mundial. Según Transfermarkt, se valúa en 1,520 millones de euros, rebasando a Inglaterra con 1,360 y España con 1,220.

Sin menospreciar

El primer rival de Francia en el Mundial 2026 será Senegal (16 de junio). Ya se enfrentaron una vez en la justa, que fue en la inauguración de Corea-Japón 2002. Los franceses llegaban como campeones defensores, pero quienes ganaron (1-0) fueron los senegaleses.

Sadio Mané, compañero de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr y exjugador de Liverpool, es su máxima figura, pero no la única. También destacan Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Nicholas Jackson (Bayern Múnich) y Pape Matar Sarr (Tottenham).

Senegal también tuvo una eliminatoria invicta hacia este Mundial, cerrando con siete triunfos, tres empates y una diferencia de goles de +19. Pasaron por encima de República Democrática del Congo, Sudán, Togo, Mauritania y Sudán del Sur.

El segundo rival de Francia será Irak (22 de junio), que disputará su primer Mundial desde 1986 después de pasar por el repechaje asiático y el repechaje intercontinental.

Los irakíes pintan para ser el rival más endeble para los franceses, aunque llegarán motivados por romper 40 años sin participación en el máximo evento de la FIFA.

Y finalmente será el duelo ante Noruega (26 de junio), que también terminó invicto en la eliminatoria europea. Los nórdicos cuentan con su generación más brillante en cuanto a nombres, encabezada por Erling Haaland (Manchester City) y Martin Odegaard (Arsenal).

Noruega fue una de las mejores selecciones en las eliminatorias a nivel global al cerrar con 100% de triunfos: ocho, 37 goles a favor y cinco en contra, arrebatando el boleto directo a Italia, que posteriormente fue eliminada en el repechaje europeo.

Cabe recordar que en el Mundial 2026 calificarán a ronda de eliminación directa todos los líderes y sublíderes de grupo, además de los ocho mejores terceros lugares.