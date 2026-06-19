Estados Unidos clasifica a dieciseisavos del Mundial tras vencer 2-0 a Australia

Con el entrenador argentino Mauricio Pochettino a los mandos, Estados Unidos se garantizó ya su lugar en los dieciseisavos de final de su Mundial 2026, gracias a su victoria 2-0 ante Australia este viernes en Seattle.

Un tanto en contra de Cameron Burgess en el minuto 11 cuando intentaba cortar un centro peligroso de Folarin Bolagun encarriló un triunfo que luego completó Alex Freeman (43'), rematando de cabeza en boca de gol un rechace en el área.

Después de la exhibición del primer partido (goleada 4-1 a Paraguay), el Team USA cumplió a la perfección en este segundo compromiso y suma un pleno de 6 puntos, con el que encabeza el Grupo D y se convierte en el segundo equipo en avanzar a los dieciseisavos después de México, otro de los coanfitriones y que igualmente cuenta sus dos partidos por victorias.

Australia, que había arrancado el Mundial con un sólido triunfo ante Turquía, se frena ahora en los 3 puntos, de momento como segundo de la llave, a la espera del pulso entre otomanos y albirrojos en Santa Clara, también este viernes.

Instantes antes del partido, los hinchas locales habían recibido una mala noticia: su atacante estrella, Christian Pulisic, que solo jugó el primer tiempo en el debut tras dañarse el gemelo izquierdo, era baja por ese problema para este encuentro.

De todas maneras, el Team USA evitó que esa ausencia terminara pasando factura y sigue viento en popa en el segundo Mundial jugado en su país, tras el de 1994.

Alineaciones de Estados Unidos y Australia

Estados Unidos: Matt Freese - Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson (Auston Trusty, 81) - Malik Tillman - Sergiño Dest (Joseph Scally, 80), Tyler Adams, Weston McKennie (Gio Reyna, 90+6) - Ricardo Pepi (Sebastian Berhalter, 74), Folarin Balogun (Haji Wright, 90+6). DT: Mauricio Pochettino