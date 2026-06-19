Mundial 2026 en Vancouver: El torneo impulsa a unos negocios mientras ahoga a otros

A medida que la fiebre del Mundial 2026 se apodera de Vancouver, el torneo está resultando ⁠ser una historia de dos ciudades para los comercios locales, donde algunos se benefician de la afluencia de clientes internacionales mientras otros se ven excluidos de la acción.

Cerca del estadio BC Place, Coast Crafts está viviendo lo que su propietario, Kingsley Bailey, ⁠califica de "pandemonio" a medida que los aficionados al ⁠fútbol de todo el mundo se lanzan a comprar recuerdos. "Es absolutamente increíble (...) una locura", dijo a Reuters Bailey, originario de Wolverhampton, en Reino Unido.

"Los clientes vienen de todas partes. Son de todo el mundo. No creo que los canadienses supieran realmente lo grande que era el fútbol hasta que vieron el partido entre Australia y Turquía, un encuentro en el que no había nada en juego, ni siquiera para este país, y vieron lo locos que se volvieron (...) fue un auténtico caos", agregó.

La tienda de recuerdos se ha convertido en un verdadero atractivo para los visitantes ávidos de recuerdos asequibles del Mundial, y los imanes de nevera hechos a mano por Bailey con el lema "Vancouver BC 2026" han resultado ser un éxito inesperado.

"Mi hijo me dijo: "Papá, eso es un fracaso. No vas a ganar nada de dinero con esto"", añadió Bailey.

"Y luego, cuando se dio cuenta de cuáles eran los precios de los productos oficiales, cambió de opinión muy rápido porque el valor estaba ahí, sin duda. Increíble. No tengo suficientes para satisfacer la demanda". Sin embargo, las estrictas normas de la FIFA han supuesto un quebradero de cabeza para otros empresarios.

Dawn Moulton, que regenta Cascadia Natural Pet Supply en Main Street, contó que un distribuidor le pidió que eliminara cualquier referencia a la FIFA de los ositos con temática futbolística que había anunciado en internet.

"Hace aproximadamente un año, muchos proveedores se pusieron en contacto con la tienda para ofrecerme artículos relacionados con la FIFA. Había balones, ositos, peluches (...) y yo elegí uno (los ositos), con el eslogan "consíguelos a tiempo para la (Copa Mundial de la) FIFA”, explicó Moulton.

"Luego los publiqué en mi ⁠página web como ositos de la FIFA y me dijeron que tenía ⁠que cambiar esa frase".

Más tarde donó los ositos ⁠que le quedaban a un refugio de perros.

Caída en picada de clientes

Para algunos negocios, el Mundial ha supuesto un cierre total.

Aquariums West, ⁠una tienda de peces tropicales cerca del estadio, cerrará durante los siete partidos debido a problemas de acceso y a la caída en picada de la afluencia de clientes. "Si los clientes no pueden llegar hasta aquí o no están dispuestos a venir, y los aficionados al fútbol no van a entrar y probablemente no vayan a gastar nada, ha sido una decisión difícil, pero teníamos que tomarla", dijo el gerente y socio Kreig LeBlanc.

"Nos pone nerviosos perder siete días de ingresos. Esperamos que la gente nos apoye durante esos días. Va a ser un golpe enorme y va a afectar a los próximos meses. Esperemos ⁠poder recuperar esas pérdidas". Añadió que había habido poco apoyo para contrarrestar las molestias.

"En realidad, no ha habido ninguna conversación significativa sobre cómo nos afecta esto. Solo tenemos que hacer lo mejor que podamos y salir adelante", dijo LeBlanc.