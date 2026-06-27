Mundial 2026 se vuelve un lujo: los altos precios cambian el perfil de los aficionados

En 1978, dos aficionados escoceses con pocos recursos cruzaron el Atlántico hasta Argentina consiguiendo un viaje en barco a cambio de repintarlo durante el trayecto para pagarse el traslado, en lo que fue el viaje más económico de la historia de un Mundial, mostró un documental de la BBC.

Durante décadas, los aficionados con pocos recursos han viajado en autobús y tren o han hecho autostop para ver a sus héroes deportivos.

Miles de personas de toda Sudamérica encontraron la manera de que el Mundial de Brasil 2014 les resultara asequible viajando y durmiendo en autocaravanas.

Este año, la espiral alcista de los precios tanto de las entradas como del alojamiento ha hecho que el torneo quede más que nunca al alcance de quienes tienen mayores ingresos.

"Hay que pagar para poder disfrutar", dijo Mike Gill, un promotor inmobiliario británico afincado en Canadá que el martes animaba a Inglaterra frente a Ghana cerca de Boston. "Es una estafa, pero la gente está pagando esos precios, así que ¿qué se le va a hacer?".

Greg Connor, propietario de un taller de reparación de automóviles en Oklahoma, dijo que se gastó 9,600 dólares en cuatro entradas para que su familia viera el partido entre Francia y Noruega del viernes.

"Es una locura", dijo Connor. "Estábamos pensando en ir a cinco o seis partidos, pero al final solo iremos a uno".

Precios variables

Los precios oficiales para los partidos de la fase de grupos de este año se fijaron inicialmente en hasta 575 dólares por entrada. En el Mundial de 2022, la entrada más cara para un partido de la fase de grupos costaba 220 dólares.

Sin embargo, el sistema de precios variables adoptado este año por la FIFA, organizadora del torneo —que permite que los precios cambien en función de la demanda—, ha hecho que las entradas de reventa de la primera ronda superen los 1,000 dólares, y que en las rondas posteriores alcancen precios aún más elevados.

El viernes, el precio promedio más bajo de las entradas para los próximos partidos era de 1,600 dólares en las páginas web de reventa, según Ticketdata, una web especializada en el seguimiento de precios.

Renato Pérez, que vive en las Islas Galápagos, en Ecuador, dijo que se gastó unos 22,000 dólares en entradas, viaje, alojamiento y otros gastos para que su familia de cinco miembros pudiera ver cómo Ecuador vencía a Alemania el jueves en Nueva Jersey.

"Pero vale la pena cada centavo", dijo Pérez. "Volvería a hacerlo sin dudarlo".

El aumento de los precios está cambiando el perfil de los poseedores de entradas para el Mundial.

De las más de 50 personas con las que habló Reuters en varios estadios durante la fase de grupos, unas 30 tenían empleos bien remunerados, sobre todo en los sectores de ventas, finanzas e inmobiliario. Cuatro eran empresarios, tres eran ingenieros y dos eran médicos, mientras que, entre las profesiones que suelen estar peor remuneradas, dos eran electricistas y dos enfermeros.

Para los estadounidenses, acostumbrados al impacto de los precios variables tanto en conciertos como en eventos deportivos, los costos elevados no son ninguna sorpresa.

Colleen Cheesman, socia de una consultora que asistió al partido de Inglaterra frente a Ghana, dijo que estaba dispuesta a pagar hasta 3,000 dólares por una entrada, pero que unos amigos que las habían comprado en una venta anticipada mediante un sorteo de la FIFA le ofrecieron asientos por 420 dólares cada uno.

"Conseguimos seis y trajimos a nuestros amigos", dijo. "Son muy baratas. Hoy en día ni siquiera puedes ver un concierto por ese precio".

Para otros aficionados que asisten al torneo, el costo ha supuesto un gran esfuerzo.

Caroline Dowie, una australiana propietaria de una empresa de limpieza de viviendas en Adelaida, explicó que ella y su marido pagaron 4,000 dólares por cuatro entradas, sin contar los gastos de viaje y alojamiento.

A algunos les preocupa el cambio en el público, tanto en el Mundial como en los partidos nacionales, a costa de aquellos que tradicionalmente constituían la base del apoyo.

"Los precios de las entradas eran carísimos", dijo el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro. "Se pierde la esencia de lo que es el fútbol, el fútbol no puede ser un negocio, tiene que ser fútbol, lo tenemos que disfrutar la mayoría, no un grupo muy selecto".

Un portavoz de la FIFA señaló que la organización había ofrecido 130,000 entradas para los partidos de todo el torneo a 60 dólares cada una. La estrategia general de precios reflejaba las prácticas de mercado para los grandes eventos deportivos y de entretenimiento en los países anfitriones, y los ingresos generados se reinvertirán en el desarrollo del fútbol, añadió el portavoz.

Sin embargo, la oferta de bajo costo —anunciada en diciembre tras la polémica suscitada por los planes de precios— supone solo una fracción del total de aproximadamente 7 millones de entradas para el Mundial y es inferior a las 400,000 entradas a precio reducido que se ofrecieron durante el Mundial de Brasil 2014, donde los estudiantes podían entrar por tan solo 15 dólares.

A pesar del aumento de los precios, la demanda es alta, ya que los aficionados intentan sumarse a la acción. El jueves, las ventas totales de entradas para el torneo alcanzaron un récord de 3.6 millones.

Entradas de 1.5 millones de dólares

Para los más adinerados, el dinero realmente no parece ser un problema.

Knightsbridge Circle, una empresa de conserjería de lujo, ofreció un paquete de hospitalidad de 4 millones de dólares que incluía seis asientos en primera fila en la línea de medio campo para la final del Mundial y acceso al terreno de juego durante la ceremonia de entrega del trofeo. Se vendió en menos de 24 horas. Otros dos asientos, con acceso al terreno de juego para la ceremonia, están a la venta por 1.5 millones de dólares cada uno.

Stefan Szymanski, profesor de gestión deportiva en la Universidad de Míchigan, dijo que el aumento de los precios de las entradas para el Mundial reflejaba el atractivo sin igual de este deporte en gran parte del mundo y su crecimiento en mercados más recientes, como Estados Unidos.

"Aunque ya era el deporte más popular del mundo hace 30 o 40 años, esa popularidad ha crecido aún más, sobre todo entre la gente con poder adquisitivo", señaló Szymanski.

"Lo veremos, estaremos pegados a la pantalla y la gente pagará precios desorbitados por asistir a los partidos", añadió. "Y luego, una vez que haya terminado, los estadounidenses se olvidarán de ello inmediatamente y se centrarán en la NFL y en todo lo demás, con la Serie Mundial a la vuelta de la esquina".