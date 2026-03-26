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Bolsa mexicana retrocede más de 1% tras un repunte de tres jornadas
Los índices locales bajan tras un rebote de tres sesiones, mientras los inversionistas continúan atentos a las noticias sobre Oriente Medio.
Las bolsas de valores de México retroceden la mañana de este jueves. Los índices locales bajan tras un rebote de tres sesiones, mientras los inversionistas continúan atentos a las noticias sobre Oriente Medio y la posibilidad de una distensión en el conflicto.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negocias, retrocede 1.27% hasta 67,322.08 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cede 1.24% 1,341.89 puntos.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores negocian con pérdidas. Destaca la caída de Pinfra, con 4.11% 280.01 pesos, seguida por Coca-Cola FEMSA, con 2.40% a 169.15 pesos, y Sigma Foods, con un movimiento de 2.53% hasta 17.37 pesos.
Los inversionistas continúan atentos a la posibilidad de una distensión de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Además, en el aspecto local, se espera más tarde que el Banco de México deje su tasa clave estable en su decisión de política monetaria.