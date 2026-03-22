Bitcoin cae por debajo de 69,000 dólares por mayor avesión al riesgo

El precio del bitcoin volvió a caer por debajo de los 70,000 dólares el domingo por la tarde y arrastró al mercado de criptomonedas, mientras Estados Unidos, Israel e Irán intercambiaron nuevas amenazas y ataques, señal de que una desescalada en el conflicto se aleja cada vez más.

La criptomoneda más valiosa y famosa del mundo se cotizó alrededor de los 68,175 dólares, el domingo por la tarde, apuntando una caída de aproximadamente 2.84%, según datos de la plataforma Coin Market Cap (CMC).

La venta fue más agresiva en otros criptoactivos, con ethereum perdiendo casi 4% alrededor de los 2,063 dólares.

Solana cayó cerca de 3.5% en 86.59 dólares por unidad, acompañada por XRP (ripple) que perdió 3.39% en 1.38 dólares, en tanto que cardano descendió 4.78% hasta los 0.2519 dólares.

Peter Tchir, jefe de Estrategia Macroeconómica de Academy Securities, dijo para Bloomberg que el bitcoin se ha visto atrapado en una venta más amplia que también ha arrastrado a la baja a las acciones y otros activos de riesgo. “Parece que el riesgo está aumentando de nuevo”, señaló.

El mercado de criptomonedas, que cotiza 24 horas al día, 7 días a la semana, ha ofrecido a los operadores una visión de fin de semana sobre cómo podrían cotizar otros activos una vez que abran los mercados tradicionales.

A la baja, mercado de criptos

El valor del mercado cripto apuntó una caída de 2.44% hasta los 2.35 billones de dólares. El índice de miedo y codicia, que analiza el sentimiento del mercado, registró un descenso de 5 unidades hasta los 25 puntos, señalando “miedo”, según CMC.

El sábado por la noche Donald Trump, presidente de Estados Unidos, emitió un ultimátum de 48 horas a Irán, exigiendo la reapertura del Estrecho de Ormuz o enfrentar ataques a las plantas eléctricas del país.

Trump dijo que destruiría las centrales eléctricas de Irán, comenzando con la más grande, si el estrecho no se abriera a la navegación comercial.

Al inicio de la semana pasada el precio del bitcoin rompió momentáneamente el nivel psicológico de los 75,000 dólares por unidad, lo que podría haber aperturado un nuevo mercado alcista para la criptomoneda, según lo dicho por los analistas.

El rally hasta ahora parece haberse basado en especulaciones de un alto al fuego que se esfumaron durante el fin de semana.