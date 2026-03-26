Sheinbaum destaca control en fertilizantes y atribuye alza de alimentos a factores estacionales

El Gobierno de México aseguró este jueves el abasto de fertilizantes para el campo mediante compras anticipadas, mientras reconoce un aumento reciente en los precios de alimentos básicos como limón, jitomate y pollo, atribuido a factores estacionales y condiciones externas.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, pese al incremento de hasta 60% en el costo de fertilizantes a nivel internacional, el impacto en México ha sido contenido gracias a adquisiciones oportunas realizadas por Petróleos Mexicanos (Pemex), principalmente de urea.

Detalló que una parte adicional de fertilizantes se está comprando actualmente, lo que representará un aumento cercano a 300 millones de pesos. Sin embargo, subrayó que este monto es menor en comparación con el gasto que habría implicado importar todos los insumos en el contexto de precios elevados.

Asimismo, destacó que ya inició la distribución de fertilizantes para pequeños productores como parte de los programas federales, adelantó que el sábado estará en Zacatecas.

Inflación en alimentos: fenómeno temporal

En paralelo, la primera mandataria reconoció el aumento en los precios de productos como limón, jitomate y pollo, el cual atribuyó a factores climáticos, como las heladas registradas en Florida, Estados Unidos, que afectaron la producción y elevaron la demanda.

Aseguró que se trata de un fenómeno estacional, por lo que no se prevé que los incrementos se mantengan durante todo el año.

Medidas para contener precios

Ante este panorama, Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno evalúa acciones para evitar mayores afectaciones a la economía familiar. Entre ellas, se contempla la posibilidad de incorporar algunos productos al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PASIC).

Además, destacó que se mantiene diálogo con productores y con el sector energético para evitar incrementos en el precio del diésel, insumo clave en el transporte de mercancías y, por tanto, en el costo final de los alimentos.

El Gobierno federal mantiene mesas de trabajo con productores agrícolas y autoridades económicas para garantizar el abasto, estabilizar precios y mitigar los efectos inflacionarios en productos de la canasta básica.