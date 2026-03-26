Igualdad de género: capital, estrategia y sostenibilidad

La igualdad de género ya no está planteada sólo como una demanda social o un objetivo de cumplimiento. La nueva guía del Grupo Bolsa Mexicana de Valores la coloca en otra dimensión: la de estrategia empresarial. Su tesis es directa. Las compañías que integran esta agenda en su operación, su gobernanza y su acceso a financiamiento pueden fortalecer su competitividad, mejorar su perfil ante inversionistas y sostener mejor su crecimiento de largo plazo.

El documento, titulado “Igualdad de Género: Pilar de la Sostenibilidad y Rentabilidad Corporativa”, funciona como una hoja de ruta para que las empresas pasen del discurso a la ejecución.

El punto de partida es el diagnóstico de una brecha todavía amplia en México: la participación económica femenina se ubica en 46%, y la propia guía advierte que la falta de acción podría prolongar el cierre de esta desigualdad por más de medio siglo. También recupera una estimación del IMCO según la cual el país podría añadir 6.9 billones de pesos al PIB entre 2025 y 2035 si la participación económica de las mujeres alcanzara 67 por ciento.

Una guía que baja el tema a la operación

Uno de los principales aportes del documento es que aterriza la conversación en decisiones de negocio. La guía propone un Modelo de Transformación para la Igualdad de Género estructurado en cuatro fases: compromiso y liderazgo; talento y corresponsabilidad; mercado y capital con perspectiva de género; y medición y reporteo. La lógica es que la igualdad no quede como iniciativa aislada de recursos humanos, sino que se incorpore a la estrategia corporativa, a la toma de decisiones y a la relación con el mercado.

La primera fase parte de un principio básico: sin respaldo del consejo y de la alta dirección no hay cambio estructural. Por eso la guía plantea políticas formales, adhesión a estándares como los WEPs y diagnósticos internos sobre representación, brecha salarial, contratación, promociones, capacitación y rotación. El texto insiste en que lo que no se mide no se puede corregir, y por eso propone líneas base, indicadores y metas cuantificables.

Brecha salarial

La segunda fase se concentra en el entorno laboral. Ahí la guía coloca temas concretos: igualdad salarial, no discriminación, corresponsabilidad, cuidados, bienestar y programas de desarrollo. El documento recuerda que en 2024 las mujeres en México percibieron en promedio ingresos laborales 15% menores que los hombres, y por ello recomienda mediciones precisas, revisiones periódicas, políticas de compensación transparentes y mecanismos para dar visibilidad a las bandas salariales.

La propuesta no se limita al salario. También plantea revisar sesgos en contratación y promoción, ampliar políticas parentales, fortalecer esquemas de flexibilidad y construir ambientes laborales libres de discriminación. La idea es clara: una empresa que corrige barreras estructurales no solo cumple mejor con la ley; también retiene talento, reduce rotación y mejora su productividad.

Acceso a capital

Otro eje central de la guía es su vínculo con el financiamiento sostenible. El texto subraya que la Taxonomía Sostenible de México incorporó la igualdad de género con el mismo nivel de prioridad que los objetivos ambientales. Además, integra el Índice de Igualdad de Género (IIG), que mide la contribución de empresas y proyectos en tres pilares: trabajo digno, bienestar e inclusión social.

De acuerdo con la guía, el IIG puede convertirse en una herramienta de transparencia y de posicionamiento frente a inversionistas, porque permite identificar brechas, construir planes de acción y validar el impacto social de las organizaciones. En esa lógica, un mejor desempeño en igualdad de género puede abrir la puerta a capital sostenible, bonos temáticos y otras fuentes de financiamiento con enfoque social.

Del cumplimiento a la ventaja competitiva

La guía del Grupo BMV también incorpora casos de empresas que ya avanzan con políticas, métricas y programas específicos. El mensaje de fondo es que la igualdad de género dejó de ser un asunto periférico. Hoy entra en la conversación sobre gobierno corporativo, riesgo, sostenibilidad y creación de valor.

En esa lectura, el documento no solo propone cerrar una deuda histórica. También plantea una señal para el mercado: las empresas que integren esta agenda con disciplina, medición y rendición de cuentas estarán mejor preparadas para responder a inversionistas, retener talento y competir en un entorno donde la sostenibilidad ya forma parte de la rentabilidad.