Morningstar 2026: acciones tecnológicas y criterios ASG impulsan el desempeño de NTEESG F5

NTEESG F5 fue reconocido por Morningstar como el mejor fondo en la categoría de Renta Variable Global. El galardón confirmó el avance de estrategias que combinan exposición internacional con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la selección de activos.

En entrevista con El Economista, Alejandro Aguilar Ceballos, director general de la Operadora de Fondos Banorte, explicó que la estrategia del fondo nació para cubrir un espacio que aún era limitado en la oferta local: dar acceso a renta variable global bajo un filtro ASG desde la construcción misma del portafolio.

La lógica no fue apartarse del mercado, sino replicar la exposición global con un criterio de selección más estricto dentro de cada sector y país".

Aguilar dijo que el fondo toma como referencia el mercado accionario global, pero dentro de cada segmento elige a las emisoras con mejor calificación en factores ASG.

"Con ello, la cartera mantiene una estructura cercana a la del índice de referencia en términos sectoriales y geográficos, pero incorpora un proceso de selección que prioriza compañías con mejores prácticas corporativas y operativas", explicó el CEO.

En 2025, esta construcción favoreció el desempeño del fondo. Mencionó que el mercado accionario internacional tuvo un año positivo, con un peso importante del sector tecnológico en Estados Unidos.

"Varias de las empresas que lideraron esos rendimientos también registraron altos puntajes en criterios ASG, lo que permitió al fondo capturar esa plusvalía dentro de su metodología. Aun con el efecto del tipo de cambio en pesos, la estrategia logró mantenerse competitiva y eso ayudó a explicar el reconocimiento recibido".

Para Banorte, el premio también refleja un cambio en la evolución del inversionista. Aguilar Ceballos sostuvo que los clientes, en especial los más jóvenes, muestran mayor interés por productos que integren estos criterios. Hoy, NTEESG F5 suma cerca de 1,300 clientes y administra poco más de 2,000 millones de pesos, además de formar parte de la oferta prioritaria del grupo financiero.

El acceso también ha sido un factor importante. El fondo puede contratarse por canales digitales, sucursales y distribuidores externos, con una entrada mínima baja. Desde la perspectiva de Banorte, el siguiente paso no sólo está en ampliar la base de inversionistas, sino en fortalecer la educación financiera para que más clientes entiendan el valor de diversificar en activos globales con una estrategia clara de selección.