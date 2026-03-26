Entrega Felipe Macías primera etapa de la Deportiva UAQ Campus Aeropuerto

Fue entregada la primera etapa de la Unidad Deportiva de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) Campus Aeropuerto por parte del presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, la cual tuvo una inversión de 30.2 millones de pesos.

Esta primera etapa comprende una cancha de fútbol 7, dos canchas de flag football, dos canchas de pádel y dos canchas de pickleball, y se contempla que beneficie a cinco mil personas, entre la comunidad estudiantil y público en general de las colonias aledañas como Bolaños, Las Américas, El Refugio, entre otras.

La obra forma parte de los compromisos asumidos el por alcalde, quien destacó que fue una de las más solicitadas dentro de la plataforma “Decide Querétaro” en donde los ciudadanos pudieron votar por las obras de mayor interés y una de las requeridas por la comunidad estudiantil.

Consideró que invertir en los jóvenes, en infraestructura universitaria y en el impulso al deporte no representa un gasto, sino una inversión, “es invertirle simple y sencillamente, a las nuevas generaciones y al mejor momento de nuestra historia", expresó el alcalde.

Esta unidad deportiva se suma a otros proyectos implementados en la UAQ por parte del Municipio de Querétaro como la repavimentación de algunos estacionamientos, el arcotecho de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, apoyos de “El Extra” para estudiantes y 100 bicicletas en el Campus Aeropuerto para la mejoría en materia de movilidad.

Con este tipo de acciones y esta promesa cumplida, Felifer Macías refrenda su interés por fomentar la práctica del deporte, la sana convivencia y recreación, además de la rehabilitación de espacios educativos y deportivos que ayudan a la mejora del tejido social.