Wall Street cae ante las dudas sobre una desescalada de la guerra en Oriente Medio

Los tres principales índices de Wall Street caen la mañana de este jueves. Los inversionistas se mantienen atentos a las noticias sobre la guerra en Oriente Medio mientras asimilan datos de nuevas solicitudes de beneficios por desempleo, que subieron, aunque menos de lo previsto.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, pierde 0.57% a 46,162.97 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cae 1.01% hasta 6,525.56 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico cae 1.33% a 21,637.40 unidades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán está desesperado por llegar a un tratado para poner fin a la guerra, pero también volvió a amenazar a su gobierno diciendo que Teherán debería "tomarse en serio" el llegar a un acuerdo o enfrentará más destrucción.

La respuesta inicial de Irán a la propuesta estadounidense, que fue transmitida a Pakistán, fue que era "unilateral e injusta", según reportó la agencia Reuters, basado en declaraciones de un funcionario iraní, quien añadió que todavía existe una vía de salida si prevalece el realismo.

En los datos laborales, el mercado asimila un reporte semanal que mostró que la cantidad ⁠de estadounidenses que solicitaron nuevos subsidios por desempleo subió en 5,000 a 210,000 la semana pasada, aunque ligeramente por debajo de un dato previsto de 211,000 registros.

Ocho de los 11 sectores del S&P 500 bajan, encabezados por el de servicios de comunicación (-2.02%), golpeado por las acciones de Meta Platforms (-6.78%) y Alphabet (-2.29%), seguido por el de tecnologías de la información (-1.09%), presionado por los fabricantes de chips.