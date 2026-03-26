CJM atienden a casi 640,000 mujeres; violencia psicológica y física son las más reportadas

En México operan 76 Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) distribuidos en las 32 entidades federativas, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante 2024, la cifra más reciente disponible, fueron atendidas 638,720 mujeres por un total de 1.4 millones de incidentes de violencia; lo que refleja que, aunque algunas mujeres fueron atendidas por primera vez, muchas otras llegaron con alguna reincidencia.

Estos datos muestran que, en promedio, cada CJM atiende cerca de 8,404 mujeres al año. Las violencias más frecuentes declaradas son la psicológica y la física: 3 de cada 10 casos (32.4%) llegan por este tipo de agresiones.

Destaca que la violencia sexual es la tercera más declarada por las mujeres que acuden a estos espacios; con 5.8% del total de los casos.

Es importante destacar que estas cifras dejan fuera la cifra negra de “tipo de violencia” debido a que en poco más de la mitad de los incidentes no se recolectó de manera correcta la información de las mujeres atendidas y los incidentes reportados.

El restante corresponde a incidentes por violencia patrimonial, violencia económica, violencia a través de otras personas y otros tipos de violencia contra mujeres y menores.

Creció la disponibilidad de CJM a nivel nacional

La existencia de Centros de Justicia para las Mujeres anotó un crecimiento sostenido de su infraestructura institucional en comparación con ejercicios anteriores, así como una cobertura ya de alcance nacional.

Entre 2021 y junio de 2025, se pusieron en operación 24 nuevos centros en 17 entidades, lo que refleja una expansión relevante del modelo de atención a mujeres víctimas de violencia.

Sin embargo, la distribución territorial de estos espacios es desigual. Coahuila se posiciona como la entidad con mayor número de Centros de Justicia para las Mujeres, al concentrar seis unidades en su territorio. Le siguen Jalisco con cinco centros, mientras que Ciudad de México, Estado de México y San Luis Potosí cuentan con cuatro cada uno.

En el otro lado se observan entidades como Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz que cuentan con una sola unidad.

Esta concentración responde a distintos factores, como la densidad poblacional, la incidencia de violencia de género y la priorización de políticas públicas en determinadas regiones.

Se observó que la mayoría de los centros están adscritos a fiscalías o procuradurías estatales (64%), seguidos por dependencias dedicadas a las mujeres (21.3%) y secretarías de gobierno (13.3 por ciento).

Además, el informe señala que todos los centros ofrecen atención presencial, mientras que casi el total mantiene mecanismos de canalización con otras instituciones. Sin embargo, solo 68% cuenta con atención en el lugar de los hechos y menos de la mitad ofrece atención remota, lo que evidencia áreas de oportunidad en la ampliación de modalidades de servicio.

¿Qué son los Centros de Justicia para las Mujeres y para qué sirven?

Los Centros de Justicia para las Mujeres son espacios diseñados para brindar atención integral a mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos menores de 12 años.

Su enfoque interdisciplinario busca acompañar y guiar el proceso de acceso a la justicia a las víctimas de violencia, así como proteger su integridad y bienestar físico, psicológico y social.

Este modelo comenzó a implementarse en México a partir de 2010 como parte de una estrategia federal para atender la violencia de género de manera más eficiente y evitar que las víctimas tengan que acudir a múltiples dependencias para recibir apoyo.

En estos centros, las mujeres pueden presentar denuncias, recibir asesoría jurídica, atención psicológica, servicios médicos, acompañamiento social, tomar talleres de recreación y empoderamiento.

Algunos CJM cuentan con áreas de resguardo temporal o canalización a refugios, lo que permite ofrecer protección inmediata en casos de riesgo.

Recursos de los CJM

A inicios de febrero del 2026 el gobierno federal, a través de la Secretaría de las Mujeres, abrió la convocatoria nacional de subsidios para la creación, fortalecimiento y operación de los Centros de Justicia para las Mujeres.

De acuerdo con la publicación, la convocatoria “marca el inicio del proceso para asegurar que la infraestructura de justicia cuente con financiamiento sólido para el ejercicio fiscal 2026”.

Los CJM operan con el subsidio otorgado por la Secretaría de las Mujeres, adicionalmente, reciben recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y de los gobiernos estatales.

Según las cifras reportadas por el Inegi, en 2024 se observó que 22 unidades (34.7 %) operaron con recursos estatales; 13 unidades (17.3 %) con recursos federales y 33 unidades (44.0 %) con ambos tipos de recursos.