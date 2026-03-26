Lectura 2:00 min
Pernod Ricard mantiene conversaciones para fusionarse con el fabricante de Jack Daniel's
El productor francés de bebidas espirituosas Pernod Ricard y Brown-Forman, propietaria de Jack Daniel's, han mantenido conversaciones sobre una posible fusión, dijo a Reuters una fuente familiarizada con el asunto.
El productor francés de bebidas espirituosas Pernod Ricard y Brown-Forman, propietaria de Jack Daniel's, han mantenido conversaciones sobre una posible fusión, dijo a Reuters una fuente familiarizada con el asunto.
Las acciones de Brown-Forman, cuya capitalización bursátil rondaba los 11,000 millones de dólares, trepaban hasta un 21 por ciento. Las acciones de Pernod, que cotizan en París y están valoradas en unos 16,060 millones de euros (18,530 millones de dólares), bajaban alrededor de un 4% tras conocerse la noticia.
La posibilidad de un acuerdo entre los dos productores de bebidas alcohólicas llega en un momento en que las empresas de licores se enfrentan a una caída de las ventas que se prolonga desde hace varios años y que ha provocado un descenso de las valoraciones, la salida de presidentes ejecutivos, además de desinversión y recortes de costos.
Pernod había puesto en marcha un plan de reestructuración con el objetivo de ahorrar 1,000 millones de euros (1,180 millones de dólares) entre 2026 y 2029, lo que incluye la supresión de puestos de trabajo en el primer semestre.
Por su parte, Brown-Forman presentó el año pasado un amplio plan de reestructuración que implicaba recortes de empleo, con el fin de proteger los márgenes ante los elevados costos de los insumos, incluidas materias primas como el agave y las barricas de madera, y aumentó los precios de sus marcas de whisky.
Este mes, Brown-Forman superó las previsiones trimestrales, pero señaló que espera que el entorno operativo para el ejercicio fiscal 2026 sea difícil debido a la volatilidad macroeconómica y la incertidumbre de los consumidores.
Bloomberg informó de que las empresas estaban en conversaciones para llegar a un acuerdo más temprano.
Brown-Forman no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.