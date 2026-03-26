Pernod Ricard mantiene conversaciones para fusionarse con el fabricante de Jack Daniel's

El productor francés de bebidas espirituosas Pernod Ricard y Brown-Forman, ⁠propietaria de Jack Daniel's, han mantenido conversaciones sobre una posible fusión, dijo a Reuters una fuente familiarizada con el asunto.

Las acciones de ⁠Brown-Forman, cuya capitalización bursátil rondaba los ⁠11,000 millones de dólares, trepaban hasta un 21 por ciento. Las acciones de Pernod, que cotizan en París y están valoradas en unos 16,060 millones de euros (18,530 millones de dólares), bajaban alrededor de un 4% tras conocerse la noticia.

La posibilidad de un acuerdo entre los dos productores de bebidas alcohólicas llega en un momento en que las empresas de licores se enfrentan a una caída de las ventas que se prolonga desde hace varios años y que ha provocado un descenso de las valoraciones, la salida de presidentes ejecutivos, además de desinversión y recortes de costos.

Pernod había puesto en marcha un plan de reestructuración con el objetivo de ahorrar 1,000 millones de euros (1,180 millones de dólares) entre 2026 y 2029, lo que incluye la supresión de puestos de trabajo en el primer semestre.

Por su parte, Brown-Forman presentó el año pasado un amplio plan de reestructuración que implicaba recortes ⁠de empleo, con el fin de proteger ⁠los márgenes ante los ⁠elevados costos de los insumos, incluidas materias primas como el agave y las ⁠barricas de madera, y aumentó los precios de sus marcas de whisky.

Este mes, Brown-Forman superó las previsiones trimestrales, pero señaló que espera que el entorno operativo para el ejercicio fiscal 2026 sea difícil debido a la volatilidad macroeconómica y la incertidumbre de los consumidores.

Bloomberg informó de que las empresas estaban en conversaciones para llegar a un acuerdo ⁠más temprano.

Brown-Forman no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.