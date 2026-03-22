Crudo sube a su nivel más alto desde julio de 2022

Los precios del petróleo subieron el viernes y se situaron en su nivel más alto en casi cuatro años, ya que Irak declaró fuerza mayor en todos los campos petrolíferos desarrollados por empresas petroleras extranjeras y la guerra con Irán se intensificó, con Estados Unidos a punto de desplegar tropas adicionales en Oriente Medio.

Los futuros del Brent para mayo ganaron 3.54 dólares, o 3.26%, a 112.19 dólares por barril, el nivel más alto desde julio de 2022. Los futuros del WTI de Estados Unidos para abril, subieron 2.18 dólares, o 2.27%, a 98.32 dólares. La mezcla mexicana de exportación ganó 2.27% a 99.21 dólares.

El Brent subió cerca de 8.8% durante la semana, mientras que el WTI cayó 0.40% y la mezcla mexicana avanzó 6.63 por ciento.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán no ha mostrado signos de amainar, con ataques contra infraestructuras energéticas clave en Irán y ataques de ese país contra sus vecinos, incluidos Arabia Saudita, Catar y Kuwait.

“Este es el peor escenario posible: no solo tenemos fuerza mayor en Irak, sino también un número significativo de tropas que Estados Unidos está concentrando en el Golfo Pérsico. Las esperanzas de una pronta resolución y el restablecimiento del suministro al mercado global a través del Estrecho de Ormuz se desvanecen ante nuestros ojos”, dijo John Kilduff, socio de Again Capital.

El mercado petrolero comienza a anticipar interrupciones más prolongadas en el suministro tras los ataques, y varias semanas, como mínimo, antes de que se reabra el estrecho.

El viernes, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que ya no quedan líderes en Irán con quienes dialogar sobre la guerra, mientras continúan los ataques militares contra funcionarios iraníes. Asimismo, reiteró su exigencia de que Irán no posea armas nucleares.

Israel e Irán intercambiaron nuevos ataques el viernes, tras un ataque a una refinería de petróleo en Kuwait.