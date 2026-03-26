Ceniza del Popocatépetl podría caer en la CDMX en las próximas horas; emiten alerta preventiva

Autoridades de Protección Civil alertaron sobre la posible dispersión de ceniza del volcán Popocatépetl hacia distintas regiones del estado de Puebla, así como su eventual llegada a la Ciudad de México, debido a las condiciones actuales del viento.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, en caso de nuevas emisiones del coloso, la ceniza volcánica podría desplazarse hacia el sur y este de Puebla durante el día.

Las zonas con mayor probabilidad de afectación son el Valle de Atlixco, Angelópolis, Valle de Serdán, la Mixteca y la Sierra Negra. Además, no se descarta que las partículas alcancen estados vecinos como Veracruz y Morelos, dependiendo de la intensidad de la actividad volcánica.

Alerta en CDMX por posible caída de ceniza

En paralelo, autoridades capitalinas informaron que existe probabilidad de caída de ceniza en la Ciudad de México en las próximas horas, luego de que se detectaran emisiones con dirección hacia el oeste del cráter.

La alerta contempla posibles afectaciones en todas las alcaldías, por lo que se pidió a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

Recomendaciones ante caída de ceniza

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a reducir la exposición y seguir medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud:

Evitar actividades al aire libre

Mantener puertas y ventanas cerradas

Cubrir depósitos de agua

Proteger ojos, nariz y boca con cubrebocas o mascarillas

Sellar rendijas con trapos húmedos

Asimismo, se recomienda utilizar gafas protectoras y ropa que cubra la piel en caso de salir, ya que la ceniza volcánica puede irritar ojos, vías respiratorias y piel.

Riesgos para salud, animales y viviendas

Especialistas advierten que la inhalación de ceniza puede causar desde irritación hasta afectaciones respiratorias más severas, debido a que sus partículas finas pueden alojarse en los pulmones.

También se recomienda resguardar a mascotas y animales de granja, evitar que consuman agua o alimentos contaminados y proteger cultivos, ya que la ceniza puede afectar la fotosíntesis de las plantas.

En viviendas, es fundamental retirar la ceniza acumulada en techos, ya que al combinarse con agua puede aumentar su peso y provocar colapsos, especialmente en estructuras ligeras.

Las autoridades reiteraron la importancia de seguir los reportes oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil, ya que la dirección del viento puede cambiar y modificar las zonas de afectación en cuestión de horas.